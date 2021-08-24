Kerem Bürsin’den Instagram Hamlesi

Başarılı oyuncu Kerem Bürsin'in 9 milyon takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabı geçtiğimiz günlerde kapatılmış ve konu hakkında detaylar merak konusu olmuştu. Ünlü ismin sevenleri Kerem Bürsin'in hesabının kapatılması sonrasında oyuncuya Twitter üzerinden mesajlar atmış ve bu durumun sebebini araştırmıştı. Ünlü oyuncu Kerem Bursin ise kendisine sorulan sorular ardından ne olduğunu bilmediğini ifade etmiş ve Instagram'dan yardım istediğini söylemişti.

Ünlü oyuncunun bir takipçisi ise sosyal medya üzerinde etkin olmayan hesapların kapatıldığını söylemiş ve Kerem birisinden yanıt gecikmemişti. Sosyal medya platformuna yeniden döneceğini belirten ünlü oyuncu Kerem Bürsin, sorunun bu şekilde bir şey olmadığını ifade etmiş ve yapmış olduğu paylaşımlar ile dikkatleri üzerine çekmişti.

Dün Instagram hesabı aktif hale gelen başarılı oyuncu Kerem Bürsin, paylaşım yapmayı da ihmal etmedi ve takipçilerine geri döndüğünü söyledi. “Geri döndüm” yazılı bir fotoğrafı paylaşan ünlü oyuncu, hesabını geri alması ile takipçilerine mutlu etti. Sosyal medya hesabının kapanma nedeni hakkında ise bir açıklama yapmayan ünlü isim yalnızca geri döndüğünü belirten bir paylaşım gerçekleştirdi.

Romantik komedi türünde televizyon ekranlarında yer alan Sen Çal Kapımı isimli televizyon dizisi projesinde rol arkadaşı olan Hande Erçel ile aşk yaşayan Kerem Bürsin, hesabını geri aldı. Sosyal medya hesabının kapatılma nedenini açıklamayan ancak geri döndüğünü belirten bir paylaşım gerçekleştiren başarılı oyuncu Kerem Bürsin, magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı. Sen Çal Kapımı dizisinde rol arkadaşı Hande Erçel ile birliktelik yaşayan ünlü oyuncu Kerem Bürsin, paylaşımına sevgilisi Hande Erçel’i de etiketledi. İlk olarak güzel oyuncu Hande Erçel kendi Instagram hesabı üzerinden sevgilisi Kerem Bürsin’in fotoğrafını paylaştı ve başarılı isim Kerem Bürsin de Hande Erçel'in paylaşımını kendi hesabından yayınladı.