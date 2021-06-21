Kerem Bürsin Sevgilisi Hande Erçel Hakkında Konuştu

Ünlü oyuncu Kerem Bürsin kendisi gibi oyuncu olan Hande Erçel ile aşkını Maldivler'de ilan etmişti. Sen Çal Kapımı isimli televizyon dizisi projesinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan ikili bu haber ile sevenlerini oldukça mutlu etmişti. İlişkisi hakkında açıklamalar yapan başarılı oyuncu Kerem Bürsin Hande Erçel ile daha önce tanışmadığını ifade etti. İş yüzünden bir araya geldiklerini açıklayan oyuncu arkadaşlıklarının dostluğa dönüştüğünü belirtti. Çok yakın arkadaş olduklarını ifade eden ikili birbirlerine zor zamanlarında destek olduklarını da söyledi. Bunun yanı sıra, Kerem Bürsin'in Hande Erçel ile olduğu için şanslı olduğunu açıklaması dikkat çekici bir gelişme olarak yorumlandı.

Son dönemlerde Sen Çal Kapımı isimli televizyon dizisi projesi ve Hande Erçel ile yaşadığı ilişki ile magazin gündeminin üst sıralarında yer alan Kerem Bürsin, “Hikayede Kalmasın” isimli programa konuk olarak katıldı. Bilinmeyenlerini anlatan ünlü oyuncu ailesi ile de sık sık görüştüğünü açıkladı. Samimi açıklamalar yaparak bilinmeyenlerini dile getiren başarılı oyuncu babası Pamir Bürsin'in meslek olarak oyunculuk seçmesini istemediğini ilk kez anlattı.

Ailesinin ünlü olacağına hiçbir zaman odaklı olmadığını açıklayan Bürsin, özellikle babasının oyunculuk mesleğini seçmesini desteklemediğini belirtti. Annesinden destek gördüğünü açıklayan Kerem Bürsin, gün sonunda ise herkesin kararına saygı duyduğunu ifade etti. Güncel durumundan çok mutlu olduğunu açıklayan ünlü oyuncu çok şanslı olduğunu ve çocukluğunda hayalini kurduğu iş yaptığını açıkladı.

Dünyanın pek çok şehrinde yaşadığını ifade eden ünlü oyuncu, İstanbul'a daha önce de geldiğini ve Silivri'de yazlıkları olduğunu söyledi. Türkiye macerasının Silivri ile başladığını ifade eden Kerem Bürsin ardından İstanbul'a yerleşme kararı aldığını ve 8 senedir İstanbul'da olduğunu açıkladı. Hayatına burada devam etmesinin ise bir anlamı olduğunu düşündüğünü ifade eden Kerem Bürsin, bu açıklamaları ile dikkatleri üzerine çekti.