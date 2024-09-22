Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz kariyerine hızlı bir başlangıç yaptı ve iki maçta iki gol attı. İlk röportajını Portekiz basınından Record’a veren Aktürkoğlu, transfer süreci ve hissettiklerini paylaştı.

İlk maçının atmosferini tarif eden Kerem, "Soyunma odasından çıkıp tünele girdiğimizde ışıklar söndü, her yer kırmızı oldu. 60 bin kişinin önünde oynamak tüylerimi diken diken etti. Stadyumdan çıkarken alkışlandım, bu beni inanılmaz duygulandırdı" dedi.

Baskılara alışkın olduğunu belirten Aktürkoğlu, "Galatasaray'da dört yıl kaptanlık yaptım. İyi ve kötü günlerim oldu; bu deneyim beni motive ediyor. Baskıyı, buradaki aile ortamıyla birleştirerek sahada yansıtmak önemli" diye ekledi.

Transfer sürecinin hızlı geçtiğini de vurgulayan genç yıldız, "Sözleşmeyi havalimanında imzaladım. Beklerken ellerim ve ayaklarım titriyordu. Her şey bir gün içinde tamamlandı" ifadelerini kullandı. Kerem, Benfica'da büyük başarılar elde etmek için hevesli olduğunu belirtti.