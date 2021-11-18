Kenya'da Uzun Süreli Kuraklık Ağır Bedeller Alıyor

Kuzey Kenya'nın Wajir ilçesindeki uykulu bir köy olan Biyamadow'a giden tozlu yolun iki yanında sığır leşleri sanki korkunç bir geçit törenindeymiş gibi sıralanıyor.

Kavurucu güneşin altında çürüyen parçalara ayrılmış hayvanların korkunç görüntüsü, buradaki pastoral toplulukları ve yalnızca güvendikleri çiftlik hayvanlarını felaketin eşiğine getiren uzun süreli bir kuraklığın sonucudur.

Biyamadow sakini İbrahim Adow, “72 yıllık hayatımda böyle bir şey görmemiştim” dedi. Kıtlık Erken Uyarı Sistemleri Ağı'na göre, Eylül ayından bu yana Kenya'nın kuzeyinin çoğu normal yağışın yüzde 30'undan azını aldı - on yıllardır kaydedilen en kötü kısa yağmur mevsimi. Yağış eksikliği meraları yok etti ve yiyecek ve su kıtlığını şiddetlendirdi.

Adow, sığırlarının yarısından fazlasını kaybetti. Kalanlar süt alınamayacak kadar zayıf, satılamayacak kadar zayıf. "Kimse onları istemiyor," dedi köyün yaşlısı bıkkınlıkla turuncuya boyanmış sakalını kaşıyarak. Adow, son dört ayda bir ineğin fiyatının yaklaşık 40.000 Kenya şilininden (357 $) 5.000 KSH'ye (45 $) düştüğünü söyledi.

Her zaman böyle değildi. Adow gibi sakinler, tek öğünü mısır olduğunda, su bulma mesafeleri uzadığında, hayvanları o kadar zayıf düştüğünde, kemikleri derilerinin altından çıktığı zaman, kuraklığın etkileriyle karşılaştıklarında zayıf zamanlara alışmış olsalar da, aynı zamanda buna alışkındırlar. sonunda yağışların geri dönüşü ve bununla birlikte daha yeşil meralar, daha sağlıklı hayvanlar ve daha az mali sıkıntı.

Ancak, uzmanların tahmin ettiği gibi, yıl sonuna kadar hiç yağış gelmezse, Aralık 2020'den bu yana art arda üçüncü kötü yağmur mevsimi olacak. Mevcut kuraklık o zaman başladı, öncekinden sadece üç yıl sonra ve öncekinden çok daha önce sona erdi. daha tipik beş ila yedi yıllık döngü – mera ve su kütlelerinin tamamen yenilenmesi için çok kısa bir süre.

Kenya Ulusal Kuraklık Yönetim Otoritesi (NDMA) direktörü James Oduor, “Daha sık ve daha uzun kuraklıklar günün olağanı haline geliyor” dedi.

Geçen ay Birleşmiş Milletler, Kenya'nın Wajir de dahil olmak üzere kurak ve yarı kurak ilçelerinde yaklaşık 2,4 milyon insanın yiyecek bulmak için mücadele etmesini beklediğini söyledi - Şubat ayında 1,4 milyon olan bu rakam, Kasım ayından itibaren yiyecek bulmakta zorlanacak.

Onlardan biri de 25 yaşındaki Zenab Kule, altı aylık hamile. Bu ayın son dördünde, kendisini ve bir ve iki yaşındaki iki oğlunu sadece mısırla besliyor.

Her iki küçük çocuk da, beş yaşın altındaki çocuklarda yetersiz beslenmenin en sık görülen semptomlarından biri olan ishalden muzdariptir. Kule, en küçüğünün gripten kurtulamayacak kadar zayıf olmasından korkarak kolayca hastalanırlar. Kendisine gelince, olağandışı bir yorgunluk ve dehidrasyon nedeniyle hızlanan kalp atışı, günlük hayatını bir mücadele haline getirdi.