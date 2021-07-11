Kendisini Simge Sağın Olarak Tanıttı Hapis Cezası Aldı

Ünlü şarkıcı Simge Sağın'ın adını kullanarak oluşturduğu sahte profil ile üçüncü kişilere kendisini sanatçı Simge Sağın olarak tanıtan ve cinsel içerikli sohbetler yapan Asil Nadir A. isimli şahıs hakkında açılan davanın sonuçlandığı bilgisine ulaşıldı. Başarılı sanatçı Simge Sağın'ın hem kişisel bilgilerini hem de adını kullanarak çeşitli iş insanları ile cinsel içerikli yazışmalar yapması sebebi ile Asil Nadir A. hakkında açılan dava sonuca bağlandı. Mahkemenin Simge Sağın'ın adını kullanarak profil oluşturan şahıs hakkında 2 yıl 6 ay süreli olmak üzere hapis cezası verdiği öğrenilen bilgiler arasında yer aldı.

Başarılı isim Simge Sağın'ın avukatı Ayşegül Mermer ise ilgili bu davanın örnek teşkil edeceğini söyledi ve mahkemenin vermiş olduğu kararın, her istediğini söyleyip yapabileceğini zannedenlere çok güzel bir yanıt olduğunu belirtti. İçinde bulunduğumuz dönemde insanların kişisel verileri hukuka aykırı bir şekilde ele geçirip yaydığını ve yine insanların özel hayatın gizliliğini ihlal ettiğini ifade eden Avukat Ayşegül Mermer, artık bu işleri yapmadan önce herkesin iki defa düşüneceğini duyurdu.

Simge Sağın’ın şikayet dilekçesinde ve iddianamede yer alan bilgilere göre Asil Nadir A. isimli şahsın hakim karşısına çıktığı sürecin nasıl geliştiği bilgilerine ulaşıldı ve konu hakkında detaylar öğrenildi. Kabin memuru olarak görev yapan şahsın şarkıcı Simge Sağın kullanıyormuş gibi sosyal medya hesabı olan Facebook hesabı açtığı bilgisine ulaşıldı. Asil Nadir A.’nın Simge Sağın'ın kişisel verilerini ve fotoğraflarını kullanarak sayısız kişi ile yazıştığını web WhatsApp üzerinden kendisini sanatçı olarak tanıttığı öğrenildi. Asil Nadir A. isimli suçlunun konuştuğu kişiler arasında Türkiye'nin önde gelen iş insanlarının da bulunduğu ve iş insanlarının biri ile yapmış olduğu yazışmalarda şarkıcının fotoğraflarını paylaşarak yüz yüze görüşme ayarladığı da açıklandı. 13 Aralık 2019 tarihinde ise Ferruh T. isimli şahsın durumdan şüphelenerek menajeri ve danışmanı Özgür Aras’ı arayarak durumu bildirmesi dikkat çekti.