Kenan İmirzalıoğlu Hastane Çıkışı Görüntülendi ve Hayranlarını Korkuttu!

2016 senesinde kendisi gibi oyuncu olan Sinem Kobal ile evlilik kararı alıp nikah masasına oturan başarılı isim Kenan İmirzalioğlu, dün akşam Etiler'de kameralara yansıdı. Bir süre önce kızı Lalin’i kucağına alıp babalık duygusunu ilk kez tadan ünlü oyuncu objektiflere takıldığı sırada muhabirler ile kısa bir sohbet de gerçekleştirdi. Kendisine sorulan “Tatiliniz nasıl geçti?” sorusuna yanıt veren başarılı isim, hakkında merak edilenlere yanıt verdi. Sizler için Kenan İmirzalıoğlu'nun önceki gün Etiler'de objektiflere takıldığı sırada yapmış olduğu yorumları ve oyuncu hakkında detaylı bilgileri yazdık. İşte bir süre önce kızı Lalin’i kucağına alan başarılı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun yapmış olduğu açıklamalar…

Dün akşam Etiler'de objektiflere takıldığı sırada kendisine sorulan sorulara yanıt veren ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, daha tatil yapmaya ile başlamadıklarını söyledi. Geçtiğimiz akşam kameralara yansıyan ve keyifli halleri ile dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu, hastane çıkışı basın mensupları ile kısa bir sohbet gerçekleştirmeyi de ihmal etmedi. Ünlü ismin bir klinikte vitamin takviyesi yaptırdığı bilgisine ulaşıldı. 47 yaşındaki oyuncu gazetecilere selam vermeyi ve sohbet etmeyi ihmal etmezken daha tatil yapmaya başlamadıklarını da ifade etmesi dikkat çeken bir detay oldu.

İstanbul'da bulunan özel bir hastaneden çıkarken görüntülenen İmirzalioğlu, basın mensuplarının kendisine sorduğu sorulara yanıt verdi ve sağlık durumunu paylaştı. Korkulacak bir şey olmadığını, iyi olduğunu ve hastaneye vitamin desteği almak için geldiğini açıklayan ünlü isim, gazetecilerle sohbet etti. Geçtiğimiz aylarda da oyuncu dijital mecra projelerine sıcak baktığını söylemiş ve bu tarz projeler de yaklaşık olarak 3 ay çekim yapıp bitirdiklerini anlatmıştı. Bu sürecin kendisine göre daha iyi olduğunu açıklayan oyuncu, kendisine sunulan projeler olursa sıcak bakacağını da bu şekilde açıklamıştı. Kim Milyoner Olmak İster dışında farklı projeleri olduğunu da belirten ünlü isim konuşmaların sürdüğünü dile getirdi.