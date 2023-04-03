Kemal Kılıçdaroğlu Kurban Bayramında Emekliye 15000 TL Ödeme Yapacağını Açıkladı 

Seçimler yaklaşırken, muhalefet partisi lideri, Kemal Kılıçdaroğlu bomba gibi bir haber verdi. Emekliye 15000 TL'ye kadar bayram ikramiyesi ödemesi yapacağını açıkladı. Bilindiği gibi, Bankalardan bu sene içinde 2000 TL ve 2000 TL olmak üzere, Ramazan ve Kurban bayramı ikramiyeleri verileceği açıklanmıştı. Seçim çalışmalarını başlatan Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara geldikten sonra, emekli bayram ikramiyelerinin asgari ücret kadar olacağını duyurdu.

EMEKLİYE 15000 TL ÖDENECEK!

Yaptığı yayın ile gündeme bomba gibi düşen Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara geldikten sonra, emekliye hem ikramiye hem de zam sözü verdi. Emekli vatandaşlarımızın sıkıntılı günler geçirdiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, emekli maaşlarına yapılacak olan bu ödemeleri de az bulduğunu açıkladı. 2015 yılında CHP tarafından meclise verilen ve onaylanan bayram ikramiyeleri, 1000 TL olarak ödenmişti. Daha sonra 100 TL zam gelen 1100 TL olarak ödenen emekli bayram ikramiyesi, Kemal Kılıçdaroğlu iktidara gelirse 8500 TL olacağını açıkladı.

EMEKLİYE ZAM YAPILACAK

Kemal Kılıçdaroğlu, Kurban bayramında seçimi kazanmaları durumunda, Ramazan bayramında alamadıkları paraları da Kurban bayramında ödeyeceğini ve emekliye çifte bayram yapacağını duyurdu. Bu Ramazan bayramında alamadığınız 6500 TL'yi de ekleyerek, 8500 TL ve 6500 TL olarak 15000 TL ödeme yapacağını açıkladı. Bayram parası haricinde, emekli zamları ile ilgili de konuşan Kılıçdaroğlu, hakkınızın ne ise emekli maaşlarının da o yönde düzenleme yapılacağını duyurdu. Kemal Kılıçdaroğlu, kendi sayfasında bu ödemeler ile ilgili paylaşım yaptı.