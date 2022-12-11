Kefilsiz nakit imkanı başladı! Bankalar harekete geçti ve maaş alan, almayan herkese ödeme vereceğini duyurdu

Kefil, kredi kullanmada zorunlu bir gereklilik olmasa da bankalar gerekli gördüğü durumlarda kefil talep edebiliyor. Kredi konusunda sizle aynı sorumluluklara sahip kefilinizi bulabilmek de her zaman kolay olmuyor. Aile fertleriniz de sizlere kefil olabiliyorlar ancak yine de kefil koşulu yerine getirilemeyebiliyor. Kefiliniz olmadan kredi kullanmak için bankaların anında kredi ürünleri tercih edebileceğiniz bir yöntem.

Kefilsiz Kredi Kullanabilmek İçin Gerekli Şartlar

18 yaşınızı doldurmuş olmanız ve kredi notunuzun kredi alımına elverişli olması gibi koşullar aynı şekilde geçerlidir. Gelir beyanınızı resmi evraklar ile yapabilmek de genel olarak aranan bir şart olarak yine geçerlidir. Ayrıca ipotek verilecek ise eş izni de talep edilir ve yazılı olarak bankaya sunulması gerekir.

Genel olarak kredi başvurularında talep edilen belgeler aynı şekilde sağlanmalıdır. Duruma göre değişiklik gösterebilecek olan belgeler de koşula uygun olarak sağlanmalıdır.

Örneğin bir banka ile ilk defa çalışıyor iseniz muhtemelen ikamet belgelerinizi talep eder ancak daha önce de iletişim kurduğunuz ya da aktif çalışmalarınızın olduğu bir banka ise bu belgeyi talep etmeyebilirler.

Kefile Gerek Yok: Şubesiz Bankacılık Hizmeti

Kefiliniz yoksa ve kredi almak istiyorsanız şubesiz bankacılık hizmeti size bu olanağı sağlıyor. Ayrıca bu durumda genel olarak evrak toplanması da talep edilmiyor, bu bankalar kredi notunuzu Kredi Kayıt Bürosu verilerinden, SGK belgelerinize ise E-Devlet üzerinden ulaşıyor. O bankalardan bazılarını şu şekilde sıralamak mümkün: CEPTETEB, Enpara.com, N Kolay Kredi (Aktif Bank), Yapı Kredi Anında Şubesiz Kredi, ING E-Kredi, İş Bankası Anında Kredi, Akbank Direkt Kredi.

Diğer Banka Seçenekleri

Odeabank, yüzde 1.70 faiz oranı ve 60 aya varan vade seçenekleri ile kefilsiz koşulsuz kredi vermektedir. Bu kredi için üst limit 35.000 TL’dir. Aynı zamanda Şekerbank da yüzde 2.85 faiz oranı, 36 aya varan vade seçeneği ve 35.000 TL olan üst limiti ile kefilsiz, gelir belgesiz kredi vermektedir.

Kefil Yerine İpotek Kullanmak

Bankalar bazında değişiklik gösterse de kefil yerine ipotek kullanmak genel olarak kabul edilen bir seçenektir. Kefil, bankalar tarafından bir teminat olarak istenir. Aynı şekilde ipotek de bankalara teminat sağlayacağından dolayı genel olarak bankalar bu değişimi kabul ederler.