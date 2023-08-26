Gıda, yakıt, giyim, kırtasiye, yatırım amaçlı acil nakit ihtiyacını son verecek o teklif Burgan Bank'tan geldi. ON dijital bankacılık uygulaması üzerinden yapılacak başvurular dakikalar içerisinde değerlendirilerek anında yanıt buluyor. Eğitimden sağlığa, tatil harcamasından ev tadilatına kadar farklı konularda oluşan tüm ihtiyaçlar ON dijital bankacılık uygulaması ile çözüme kavuşuyor.

BURGAN BANK 10 BİN TL DİJİTAL İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Dosya masrafsız dijitale özel anında onaylı ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyenlerin banka müşterisi olması gerekiyor. Burgan Bank internet sitesi üzerinden veya mobil uygulama aracılığı ile görüntülü görüşme başlatarak müşteri hesabı oluşturulabilir. Hesap onayı alan tüm banka müşterileri mobil uygulama üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunu iletebilir. İnternet şubesi veya mobil bankacılık üzerinden yapılacak kredi başvurusu sonrası kredi tutarı anında hesaba geçirilir.

BURGAN BANK 10 BİN TL DİJİTAL İHTİYAÇ KREDİSİ GERİ ÖDEME TABLOSU

Burgan Bank 10.000 TL ON dijitale özel ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunanlar aylık taksitlerle bankanın düşük faiz oranıyla sunulan teklifi değerlendirebilir. 6 aydan başlayarak 36 aya kadar sunulan vade seçenekleri faiz oranlarında değişkenliğe sebep olabilir. Burgan Bank anında onaylı dijitale özel 10.000 TL ihtiyaç kredisi bilgileri aşağıdaki listeden incelenebilir:

-Kredi tutarı: 10.000 TL

-Kredi vade süresi: 36 ay

-Kredi faiz oranı: %3,25

-Kredi aylık taksit tutarı: 545,46 TL

-Kredi sigorta ücreti: 420 TL

NOT: Burgan Bank'ın dijital'e özel %1,79 faiz oranı ile 10.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu yalnızca 6 ay vade seçeneği tercih edildiğinde aktif hale gelir. Burgan Bank düşük faizli, esnek geri ödeme fırsatı sunan ihtiyaç kredisi teklifi kişinin bütçesine ve talebine göre hesaplanarak planlanır.