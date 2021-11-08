Kefaret’in Yönetmeninden Yeni Dizi Haberi

Temmuz ayında final bölümünü yayınlayarak ekran ömrüne son veren Kefaret isimli televizyon dizi projesinde Mert Fırat, Yurdaer Okur ve Nurgül Yeşilçay gibi birbirinden başarılı 3 isim kadroda bulunuyordu. Diz, yayın hayatı boyunca çok yüksek reyting oranları almamış fakat sevilerek izlenmişti. Final yapan proje hakkında yeni bilgilere ulaşıldı ve detaylar merak konusu oldu. Kefaret isimli sevilen dizinin yönetmenliğini gerçekleştiren Mesude Erarslan'dan yeni dizi müjdesi geldi.

Başarılı yazar Zülfü Livaneli'nin Konstanniyye Oteli isimli kitabından uyarlanan projede, kızı kaçırılan ve bu dönemde de kocasının kendini aldattığını öğrenen kadının ayakta kalma ve kızını bulma çabası ekran karşısına çıkıyordu. Toplamda 1 sezon ve 35 bölüm olarak izleyici karşısına çıkan sevilen dizi Kefaret Temmuz ayında ise son bölümünü ekranlara taşımıştı.

Dizinin yönetmeni ise güncel olarak yeni bir proje çalışmasına başladı ve dizinin isminin ne olacağı merak konusu oldu. Bir Kore dizisi olan Lie After Lie dizisinin Türkiye'ye uyarlanacağı öğrenildi fakat projenin hangi kanalda yayınlanacağı ile ilgili henüz kesin bir bilgiye ulaşılamadı.

Proje Kore'de yayınlandığı dönemde izleyici kitlesinin büyük ilgisi ile karşılaşmış ve beğeni toplamıştı. Yapımın Türk versiyonunun ise ağır dram içerdiği bilgisine ulaşıldı ve dizide rol alacak olan oyuncular merak konusu oldu. Kanal görüşmeleri devam ederken oyuncu arayışları da sürüyor.

Dizinin isminin Bir Umudum Var olacağı öğrenildi ve senaryonun Nergis Otluoğlu Akoğlu’na ait olduğu ifade edildi. Dizinin başkahramanı ise kendisine kötülük yapan eşini öldürmek ile suçlanan varlıklı bir ailenin gelini olacak. Kadın dizide on sene ceza alacak ve kızını hapiste doğuracak. Bu durumda da kızına başkalarına vermek durumunda kalacak olan kadın cezasının bitmesi sonrasında kızının izini sürecek. Daha sonra kendisini büyük bir ihanetin ve yalanın ortasında bulacak olan baş rol merak içerisinde bekleniyor.