Kazara Aşk Final Mi Yapıyor? Kanal Hangi Açıklamayı Yaptı?

Geçtiğimiz sezonda yayın hayatına başlayan fakat problemler yaşayan bazı diziler bulunmakta. Star TV, alacağı yeni karar ile gündem oldu ve detaylar merak edildi. Kanal, iddialı bir şekilde yayın hayatına getirdiği dizileri kaldırma noktasına geliyordu.

Pek çok proje reyting oranları konusunda hayal kırıklığına uğratmıştı. Bu sebeple kanal hakkında da yeni bir yol çizilmişti. Reyting oranları açısından sorun yaşayan bir diğer dizi de Kazara Aşk. Projenin kısa zaman içerisinde final yapacağı konuşuluyor ve izleyici kitlesi konu hakkında araştırma yapıyor.

Yaz döneminde Star TV ekranlarında izleyici kitlesi ile buluşan iki tane dizi var. Bunlardan birincisi Ada Masalı olurken diğeri ise Kazara Aşk ismi ile izleyici karşısına çıktı. Salı akşamlarında yoluna devam eden Ada Masalı, büyük ihtimalle kış sezonunda da yayın hayatına devam edecek. Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz'un başrollerinde yer aldığı proje, sadık bir izleyici kitlesine sahip.

Star TV dizisi olan Kazara Aşk için ise aynı şeyi söylemek pek mümkün olmuyor. Ada Masalı dizisinin aksine reyting oranlarında problemler yaşayan dizi, final kararı verebilir. Sude Zülal Güler ile Ümit Kantarcılar isimli genç oyuncuların yer aldığı Kazara Aşk dizisi yayın hayatına başladığı ilk günden beri düşük reytingler getirmekte.

Dün akşam ekranlara getirilen 10. yeni bölüm sonucu da bir hayli düşük geldi ve neler yaşanacağı merak konusu oldu. Star TV yaz döneminde yayın hayatına getirdiği diziye bir süredir tolerans sergilemekte idi.

Kazara Aşk isimli dizi dün akşam ekranları getirdiği yeni bölümünde tüm kişiler kategorisinde 27. olurken AB’de ise günü 69. sırada bitirdi. Bunun yanı sıra ABC1 sonuçlarına göre dizi 34. Oldu ve dizinin kısa süre içerisinde final yapacağı şeklinde yorumlar gerçekleşti.

Eylül ayının başlaması ile birlikte Camdaki Kız ve Bir Zamanlar Çukurova isimli dizilerin ekranlara geri dönmesi Kazara Aşk projesini olumsuz anlamda etkiledi. Gelecek hafta da Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı isimli dizi TRT1 ekranlarında yayın hayatına başlayacak ve bu durumda Kazara Aşk farklı bir problem ile baş başa kalacak. Kanal, dizi hakkında henüz bir karar almadı fakat her an yeni gelişmeler yaşanabilir.