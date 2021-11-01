Kayıtsız Şartsız 15 Bin TL! Vakıfbank’tan İsteyen Herkese Verilecek!

Vakıfbank’tan son dakika duyurusu olarak isteyen herkese kredi verileceği duyuruldu. Son dakika haberine göre yıl sonuna yaklaşırken kefil, şart, koşul istenmeden 15 bin TL’lik kredi isteyen herkese verilecek. Kredi notu düşük olanların bile bazı istisnaları yaşayacağı bu kredi ile Vakıfbank, kamu ve özel bankalar arasında bir adım öne çıkıyor.

Bankaların kredi verebilmesi için başvuru sahiplerinde belirli kriterlerin olması gereklidir. Bu durumda bankaların müşterilerinde olmasını istediği ve tercih edeceği bazı koşullar vardır. Bu politikaların ilki kredi notunun yüksek olması gibi bir şart yer almaktadır. Bu halde kredi notu yüksek olan kişiler, bankalardan kredi alabilmek adına başvurduklarında bekleme ya da onay süreci olmadan rahatça istedikleri krediyi alabilmektedir. Kredi notu bu şekilde yüksek düzeyde olan banka müşteri kredi başvurularında hem düşük faiz hem de beklemeden kredi kullanabilmektedir.

Vakıfbank da bu durumda 15 Bin TL’ye varan tutarda kredi notu yüksek olan kişilere bekleme ya da onay süreci olmadan kredi kullanma imkanı sunmaktadır. Vakıfbank müşterileri kredi notlarının yüksek olması halinde 15 Bin TL’lik krediyi oldukça rahat bir şekilde kullanabileceklerdir.

Kefil Yok Şart Yok, Kredi Hemen Vakıfbank’ta

Vakıfbank üzerinden bekleme süresi olmadan rahatlıkla kredi kullanmak isteyen banka müşteri zaman kaybetmeden banka şubelerine başvurabilir. Bununla beraber bankanın internet bankacılığı ya da mobil bankacılık uygulaması üzerinden de krediye başvuru yapabilir. Kredi başvuru için herhangi bir gelir belgesi, kefil şartı ya da başka bir koşul olmadan yalnızca kimlik bilgileri ile Vakıfbank üzerinden ihtiyaç kredisi rahatlıkla kullanılabilmektedir.

Acil nakit ihtiyaç durumlarında oldukça işe yarar olan ihtiyaç kredileri, Vakıfbank tarafından müşterilerin lehine işlemektedir. Vakıfbank üzerinden 15 bin TL kredi kullanmak isteyenler için, 36 vadeye varan seçenekler ve 3 ay ertelemeli olarak taksit ödeme başlangıcı diğer bankalardan önde bir uygulamadır. Bununla beraber kredi notu yüksek olan banka müşterileri için de özel ve düşük oranda banka faizleri uygulanmaktadır. Kredi başvurusu için dikkat edilecek hususlar arasında ise kredi notu düzeyi ve sigorta durumu yer almaktadır. Çalışan kişiler de bu halde kefil göstermeden kredi başvurusunda bulunabileceklerdir.