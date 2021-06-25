Katarlı Gençler Türkiye'de Sınavsız Tıp Eğitimi Alabilecek!

Katar ile Türkiye arasında imzalanmış olan “Askeri Sağlık Alanında Eğitim ve İşbirliği” protokolünün imzalanması dikkat çekici bir gelişme olarak yorumlandı. Katar ile gençlerin Türkiye'de eczacılık, diş hekimliği ve tıp eğitimi alabileceği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandı. Bunun yanı sıra protokol de bu eğitimlere kabul için sınav şartının bulunmadığı aktarıldı. Bununla birlikte, kontenjanların her sene tespit edileceği ve Katar ile yapılan anlaşma kapsamında hastane kurulması ve işletilmesinin de bulunduğu bilgileri öğrenildi. Katarlı gençlerin ülkemizde sınavsız tıp eğitimi görecek olması hakkında detaylı bilgileri sizler için yazdık.

“Askeri Sağlık Alanında Eğitim ve İşbirliği” protokolünün AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandığı bilgisine ulaşıldı. Türkiye ile Katar arasında onaylanan protokole göre Katarlı gençlerin Türkiye'de sınava girmeden eczacılık, sağlık meslek yüksekokulu, diş hekimliği, tıp, hemşirelik alanlarında ön lisans lisans ve lisansüstü eğitim alabilecekleri öğrenildi. Bunun yanı sıra protokolde eğitim almaya kabul edilecek öğrenciler ile ilgili şartlar da sıralandı. Diğer taraftan sıralanan şartlar arasında YKS veya herhangi bir sınav şartı açıklanmadı.

Misafir personel ve misafir öğrencilerin mali ve özlük hakları da protokol kapsamında belirlendi. İlgili protokolde Katarlı misafir, personel ve yakınları ile beraber Katarlı öğrenciler mümkün olan hallerde askeri kara hava ulaşım araçlarından ücretsiz olarak istifade etme hakkına sahip olabilecek. Bunun yanı sıra misafirhanelerden ve askeri orduevinden de yararlanmaları mümkün olabilecek.

Onaylanan protokole göre Türkiye ile Katar karşılıklı misafir öğrenci kabul edip misafir personel istihdam edebilecek. Sağlık hizmeti sunumu alanında karşılıklı bilgi paylaşımı ve yardımlaşma, sağlık kurumlarının kurulması ve işletilmesinin de iş birliği kapsamına alındığı bilgisine ulaşıldı. Bunun yanı sıra sağlık lojistiği, hasta tedavisi alanında işbirliği, sağlık alanında ziyaretler düzenlenmesi ve ortak tatbikat düzenlemesi öngörüldü.