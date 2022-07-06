Katar Dışişleri Bakanı Nükleer Anlaşma Çabalarına Yardım Etmek İçin Tahran'da

Katar dışişleri bakanı Muhammed bin Abdulrahman Al Thani, İran'ın dünya güçleriyle 2015 nükleer anlaşmasını restore etmeyi amaçlayan müzakereleri ilerletmek amacıyla Tahran'da İranlı mevkidaşı Hossein Amirabdollahian ile bir araya geldi.

Üst düzey Katarlı diplomat Çarşamba öğleden sonra İran'ın başkentine geldi ve İran güvenlik şefi Ali Shamkhani ile de görüşmesi planlanıyor.

Ziyaret, Doha'nın Haziran ayı sonlarında İran ile ABD arasında Avrupa Birliği'nin mekik diplomasisi yürüttüğü iki günlük dolaylı görüşmelere ev sahipliği yapması sonrasında gerçekleşti.

Tahran ve Washington arasında ABD tarafından uygulanan yaptırımların kaldırılmasına ilişkin kapsam ve garantiler üzerindeki önemli anlaşmazlıklar devam ettiğinden ve şu ana kadar başka müzakere planlanmadığından, görüşmeler herhangi bir ilerleme kaydedilmeden sonuçlandı .

Amirabdollahian ve Al Thani görüşmelerinin ardından bir basın toplantısı düzenlediler ve bu sırada İranlı diplomat, ABD'nin nükleer müzakerelerin başarısızlığından İran'ın sorumlu olduğu söylemine karşı çıkmaya çalıştı.

Nükleer anlaşmanın resmi adı olan Kapsamlı Ortak Eylem Planı'na atıfta bulunarak, "Amerikan tarafının bazı medya iddialarına rağmen, JCPOA'nın ötesine geçen hiçbir iddiamız yok" dedi. İran dışişleri bakanı, İran'ın güçlü ve sürdürülebilir bir anlaşmaya hazır olduğunu da sözlerine ekledi.

Amirabdollahian, Katar'daki görüşmelerde önemli bir çekişme noktasının, İran'ın orijinal anlaşma kapsamında vaat edilen “İran'ın ekonomik faydalarını [olumsuz] etkileyebilecek her şey” konusunda ABD'den “etkili garanti” talep etmesi olduğunu doğruladı.

Al Thani ise Katar'ın nükleer anlaşmanın restorasyonuna ve ayrıca İran ile bölge ülkeleri arasındaki bölgesel görüşmelere verdiği desteği yineledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price Salı günü gazetecilere verdiği demeçte, Washington'un şu anda başka bir tur müzakere planı olmadığını söyledi.

Ayrıca Tahran'ın "sürekli olarak JCPOA'nın dört duvarını aşan yabancı talepler getirdiğini" ve bunun İran'ın ciddiyetten yoksun olduğunu ve kararlı olmadığını gösterdiğini söyledi.

Al Thani'nin gezisi ayrıca, ABD'nin 2018'de tek taraflı olarak terk ettiği nükleer anlaşmanın kaderini tartışmak için paydaşlar arasında bir dizi telefon görüşmesinden sonra geliyor.

Ayrı bir gelişmede, Amirabdollahian ve AB'nin dış politika sorumlusu Josep Borrell Salı günü bir telefon görüşmesi yaptılar.

İranlı diplomat, “ABD bir anlaşma isteyip istemediğine veya tek taraflı taleplerinde ısrar edip etmeyeceğine karar vermeli” çağrısının ardından tweet attı ve Borrell, anlaşmayı yeniden canlandırma penceresi kapandığından “kararlara şimdi ihtiyaç duyulduğunu” yazdı.