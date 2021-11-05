Kasım Ayında Sadece Emekliye Ödenecek Tutar Belli Oldu: 4400 TL'ye Kadar Ödeme Alınacak

Emekliye 4.400 TL ödeme müjdesi! Kasım ayı tüm emekliler için iyi başladı, hemen hesaplarınızı kontrol edin. Emeklilik gelir kaybı nedeniyle belki de maddi olarak en çok zorlanılan dönem olmuştur. Türkiye ‘ de ise enflasyon nedeniyle bu daha çok hissedilmektedir. Emekli vatandaşlarımıza ise bir müjde bankalardan geldi. Acil nakit ihtiyacı her dönem oluşabilmektedir. Emekli olan vatandaşlarımız için bankalar maaşlarını bankalarından çekme koşuluyla 4400 tl ödeme yapacak. Bu ödeme yapılabilmesi için bankada avans hesabı açtırması gereken emeklilerin faizsiz nakit ihtiyacı karşılanmaya çalışılıyor.

Ziraat Bankasından faizsiz 4.400 TL nakit avans

Ziraat bankası erken saatlerde yaptığı duyuruda Ziraat mobil üzerinden başvuru yapması dahilinde emekilere 4400 tl faizsiz nakit avans vereceğini duyurdu. Müracat yaptıktan sonra yapılması gereken farklı bir işlem bulunmuyor. Oldukça cazip olan nakit avans hizmetine bir çok emeklinin başvuracağı düşünülüyor.

Vakıfbankdan faizsiz 4.400 TL nakit avans

Krediye bulaşmadan ihtiyaçlarınızın karşılanması için nakit avans hizmetini devreye sokan bankalardan birisi de Vakıfbank oldu. Vakıfbank 12 ay vade ile emekli maaşını kendisinden alan ve nakit avans hesabı olan müşterileri için cazip teklifte bulundu. 4400 TL nakit avansı 12 ay a kadar vade ile verebileceğini duyuran Vakıfbank müşterilerini oldukça memnun etti. Müşter ile yapılan anket sonuçlarına göre keşke bu kampanyanın dönem başında veya okullar açılmadan da yapılsa çok daha iyi olacağını belirtti. Özellikle okul döneminde artan ihtiyaçlar emeli maaşıyla geçinen büyük çoğunluğun bir nebze daha rahatlamalarını sağlayabileceği görüşünde.

Halkbankasından faizsiz 4.400 TL nakit avans

Acil nakit ihtiyacınız için krediye başvurma dönemi sona erdi. Küçük çaplı nakit ihtiyaçlarınız için artık krediye başvurmaya gerek kalmadı. Halkbankası emekli maaşını kendisiden alan müşterilerine nakit avans açmaları dahilinde 4400 TL nakit avans verebileceğini duyurdu. Kamu bankası olan Halkbank 4400 TL nakit avanstan yararlanabilmeleri için müşterilerinin nakit avans hesabı açtırmalarını istedi. Nakit avansı hemen hesaba yatıran halkbankası, kampanyası ile büyük talep göreceğe benziyor.

Yıl sonu gelirken nakit ihtiyacına sıkışan emeklilerin yüzünü güldüren bu haber bir çok emekli vatandaşımız tarafından faydalanılan bir kampanya olacağa benziyor.