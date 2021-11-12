Kasım Ayında Başvurular Başladı! Bugün Başvurana En Az 1500 TL Ödeme Yapılacak

Pek çok emekli bilmediği için başvuru yapmıyor ve alamıyor. Başvuru yapanların hesabına anında 1500 TL yatırılıyor. Peki emekliye 1.500 TL ödeme müjdesinden kimler nasıl faydalanabilir? Kimlere 1.500 TL ödeme yapılacak? Başvuru nasıl ve hangi bankaya yapılacak? Tüm bu soruların yanıtları haberimizde sizlerle...

Ekonomik olarak zor günlerden geçilen bu süreçte bankalardan emekli vatandaşa müjdeler peş peşe geliyor. Düşük faizli ve hatta faizsiz kredi fırsatının ardından emekliye şimdi de anında 1.500 TL nakit ödeme müjdesi geldi! Türkiye Ekonomi Bankası (TEB), Akbank, Garanti BBVA, Yapıkredi ve ING Bank duyurdukları emekli promosyon kampanyası ile en az 1.500 TL ödeme yapacak! Başvuran emekliler belirli şartlarla nakit promosyon imkanından faydalanabiliyorlar. Peki şartlar neler? Kimler en az 1.500 TL nakit promosyon ödemesine başvuru yapabilir? Başvuru nasıl yapılır? Milyonlarca emekliye anında en az 1.500 TL promosyon müjdesinin detaylarını haberimizin devamında sizler için hazırladık.

TEB'den Emekliye En Az 1.500 TL Ödeme

TEB, milyonlarca emekli için duyurduğu kampanya ile Kasım ayı içerisinde başvuru yapan emeklilere de en az 1.500 TL ödeneceğini duyurdu. Emekli maaşını TEB'e taşıyıp üstüne iki fatura için otomatik ödeme talimatı veren emekliler, emekli aylıklarının tutarına göre 1500 TL emekli promosyon ödemesinden yararlanabilecekler. Maaşı 1.500 TL olan emekliler 1000 TL, 1.500 TL ila 2.500 TL arasında olan emekliler 1.300 TL ve 2.500 TL'nin üzerinde aylık alan emekliler ise 1.500 TL Promosyon ödemesine hak kazanabilecekler.

Kasım Ayında Bankalardan Promosyon Müjdesi!

TEB'in yanı sıra Akbank, ING, QNB Finansbank, Garanti BBVA ve Yapıkredi de emekli promosyon kampanyalarını duyurdular. Böylelikle tüm bankalar değişen tutarlarda emekli promosyon ödemesiyle ekonomik açıdan emeklileri desteklemeyi sürdürüyorlar. Emekli maaşını bu bankalara taşıyıp, üstüne 3 yıl boyunca (36 ay) kalma taahhüdü verenler, değişen tutarlarda promosyon ödemelerini Kasım ayı içerisinde alabilecekler.

Başvuran binlerce emekli şimdiye kadar emekli promosyon ödemelerini aldılar. 36 ay taahhüt süresi dolan emekliler yeniden başvuru yaparak tekrar promosyon ödemesinden ve fırsatlarından yararlanabiliyorlar.

Emekli Aylığı Başka Bankaya Nasıl Taşınır?

Emekli aylığınızı başka bankaya taşımak istiyorsanız e-Devlet üzerinden, PTT'den alacağınız E-Devlet şifresiyle giriş yaptıktan sonra kolaylıkla işlem yapabilirsiniz. Yahut bankanıza müracaat edip şubeye uğrayarak da emekli aylığınızı başka bankaya taşıyabilirsiniz.