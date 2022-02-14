Karzai: Biden Dondurulan Fonlara 'Afganlara Karşı Zulüm' Emri Verdi

Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai, Beyaz Saray'ın 11 Eylül kurbanlarının aileleri için ABD'de tutulan 3,5 milyar dolarlık Afgan mal varlığını çözme emrini Afgan halkına karşı bir zulüm olarak nitelendirdi.

Karzai, kalabalık bir basın toplantısında, Başkan Joe Biden'a geçen haftaki emri iptal etmesi için baskı yapmak için, özellikle 11 Eylül 2001'de ABD'ye yapılan saldırılarda ölen binlerce kişinin aileleri olmak üzere Amerikalıların yardımını istedi.

Karzai, "Afganistan halkı Amerikan halkının acısını paylaşıyor, 11 Eylül trajedisinde hayatını kaybedenlerin ailelerinin ve sevdiklerinin acısını paylaşıyor." dedi.

"Onlarla aynı şekilde anıyoruz, ancak Afgan halkı da hayatını kaybeden aileler kadar mağdur. Afganistan halkından kendi adına para saklamak veya paraya el koymak haksız ve adaletsiz ve Afgan halkına karşı bir zulümdür."

Başkan Biden'ın geçen Cuma günü imzaladığı emirde, şu anda ABD'de tutulan 7,1 milyar dolarlık Afgan mal varlığı, 11 Eylül kurbanları ve Afganlara insani yardım arasında bölünmek üzere serbest bırakıldı.

11 Eylül saldırı kurbanları ve kurbanların aileleri Taliban ve ABD bankacılık sistemindeki 7,1 milyar dolar hakkında yasal talepte bulundular.

3,5 milyar dolar, bir ABD mahkemesinin 11 Eylül kurbanlarının ailelerinin iddialarını çözmek için kullanılıp kullanılamayacağına karar vermesi için ayrıldı.

ABD mahkemelerinin de insani yardım parasının serbest bırakılmasından önce imza atması gerekecek.

Karzai, "ABD mahkemelerden tam tersini yapmasını, Afgan parasını Afgan halkına geri iade etmesini istiyoruz" dedi.

"Bu para hiçbir hükümete ait değil ... Bu para Afganistan halkına aittir."

Taliban heyeti Katar'da

Bu arada Pazar günü, taliban heyeti hükümetleri insani yardım sağlamaya ikna etmek amacıyla yeni bir teklifle Katar' a geldi.

Taliban Dışişleri Bakanı Amir Khan Muttaqi başkanlığındaki heyet, Doha'da bir Avrupa Birliği heyeti, diplomatik misyonlar ve Körfez ülkelerinden yetkililerle bir araya gelecek.

Yardımın kilidini açmak için yapılan son teklif, geçen ayın sonlarında Oslo'da Taliban temsilcileri ile hükümetler arasında geçen yıl Ağustos ayında taliban'ın düzenlediği bir saldırı karşısında patlayan Afganistan'ın önceki hükümetini yoğun bir şekilde finanse eden toplantılar sonra geldi.

Taliban hükümeti henüz hiçbir ülkeden resmi olarak tanınmadı ve Birleşmiş Milletler Afganistan'daki 38 milyon insanın yarısının gıda kıtlığıyla karşı karşıya olduğunu söylüyor.

Ancak Muttaqi bu ayın başlarında AFP haber ajansına verdiği demeçte, Taliban'ın uluslararası tanınırlık konusunda daha da yaklaştığını söylerken, heyetinin Pazartesi günü başlayacak Doha müzakerelerinde insan ve kadın haklarını iyileştirme talepleriyle tekrar karşılaşması bekleniyor.