Kartal Tibet'in Arzusu Üzerine Özel Bir Tören Yapılmadı

Türk sinemasının başarılı isimleri arasında bulunan Kartal Tibet, dün hayatını kaybetmiş ve bu haber ile yakınlarını üzüntüye boğmuştu. Efsane isim Zincirlikuyu Camii’den son yolculuğuna uğurlanırken sanatçının kendi arzusu üzerine özel bir tören yapılmadığı bilgisine de ulaşıldı. 83 yaşında Yeşilçam sinemasının usta isimleri arasında bulunan ünlü yönetmen ve oyuncu Kartal Tibet hayata gözlerini yumdu. Zincirlikuyu Camii'nde tören düzenlenirken Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Yeşilçam'ın ünlü isimlerinden Nuri Alço, Hülya Koçyiğit, Kartal Tibet'in oğlu Kanat Tibet, kızı Kumru Tibet ve eşi Gündüz Tibet ve çok sayıda hayranları da katılım gösterdi. Yeşilçam'ın usta isminin öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında toprağa verildiği öğrenildi.

Bakan Ersoy, Kartal Tibet'in vefatı hakkında konuşurken tiyatro ve sinema dünyasının en önemli sanatçılarından birini kaybettiğimizi söyledi. Sanatçı olarak örnek bir karakter olduğunu ifade eden bakan Ersoy, Kartal Tibet'in herkesin hafızalarında yer etmiş pek çok karakterleri canlandırdığını belirtti. Bize düşen görevin ise sanatçının isminin kalıcı hale gelmesi adına elimizden geleni yapmak olduğunu duyurdu. Örnek olan sanatçılarımızı birer birer kaybettiğimizi de söyleyen Bakan Ersoy, önemli olanın onların yerine onların anasını yaşatmanın ve yeni sanatçıları sanat dünyasına kazandırmanın olduğunu söyledi. Bakan Ersoy vefat ile ilgili yapmış olduğu konuşmasını Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır dilediğine açıklayarak bitirdi.

Ünlü isim Hülya Koçyiğit ise her şeyden önce bu büyük sanatçıya gösterilen ilgi için teşekkür ettiğini, sanatçıların yalnızca yaşarken değil her zaman eserleri ile anılması gerektiğini söyledi. Kartal Tibet'in bizlere armağan etmiş olduğu çok güzel filmler olduğunu da açıklayan Hülya Koçyiğit, efsane ismin filmleri ile sonsuza kadar yaşayacağına inandığını belirtti.