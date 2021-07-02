Kartal Tibet Vefat Etti! Kartal Tibet Ölüm Nedeni!

Yeşilçam'ın başarılı senarist ve yönetmeni Kartal Tibet 83 yaşında hayata gözlerini yumarak hayranlarını yasa boğuldu. 1938 senesinde Ankara'da dünyaya gelen Kartal Tibet hayatı boyunca 200'e yakın film ile Türk sinemasına büyük katkılarda bulunmuştu. Hem oynadığı hem de yönettiği filmleri klasikleri arasına giren usta isim Kartal Tibet, Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü’nde lisans eğitimini tamamlamıştı.

1961 Ankara'nın ilk özel tiyatrosu Meydan Sahnesi’nin kurucuları arasında yer alan usta isim Kartal Tibet, Karacaoğlan isimli başarılı film ile sinemaya ilk adımı atmıştı. Karacaoğlan ardından Sezgin Burak’ın çizgi kahramanı Tarkan'ın sinema versiyonlarında “Boş Çerçeve” ve “Sarmaşık Gülleri” gibi pek çok melodramda, “Çalıkuşu”, “Zambaklar Açarken” gibi tek çok edebiyat uyarlamasında, tarihi filmlerde rol aldığı karakterler ve salon komedilerinde performans sergilemesi ile beğeni toplayan oyuncu bir döneme damgasını vurmuştu.

1977 senesinde ilk kez “Tosun Paşa” isimli filmin yönetmenliğini yapan usta oyuncu Kartal Tibet, 20'den fazla sayıda başarılı oyuncu Kemal Sunal'ın rol aldığı çoğu iyi gişe yapan 56 filmin yönetmenliğini de gerçekleştirmişti. Yeşilçam'a da yaklaşık olarak 200 film ile katkıda bulunan ve kariyer hayatı boyunca pek çok ödüle değer görülen usta oyuncu Kartal Tibet, vefat edene kadar el attiğı tüm yapımlarda başarıya ulaşmış ve adından söz ettirmişti. Son olarak 2006 senesinde “Dünya’yı Kurtaran Adamın Oğlu” ve “Amerikalılar Karadeniz'de 2” filmlerin yönetmenliğini üstlenen Tibet, yine çok büyük başarılara imza atmıştı.

1938 senesinde dünyaya gelen Kartal Tibet'in babasının kendisinin avukat olmasını istediği fakat kendisini her zaman tiyatro ile ilgilendiği bilgisine ulaşıldı. İstediğini başaran Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nü tamamlayan usta isim, 1961 senesinde ise Ankara'nın ilk özel tiyatrosunu kurmuştu. Hayatı boyunca çok başarılara imza atan ve tarihi filmlerde rol alan Tibet, henüz bilinmeyen bir sebeple vefat ederek sevenlerini üzüntüye boğdu.