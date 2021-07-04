Kartal Tibet Son Yolculuğuna Uğurlandı

Ünlü oyuncu Kartal Tibet için bugün öğle vakti Zincirlikuyu Camii'nde cenaze namazı kılındı. Tibet'in Kendi isteği doğrultusunda pandemi sürecinde özel bir cenaze töreni yapılmadı. Usta oyuncunun tabutunun önünde bulunan fotoğraftaki yazıyı ise dikkat çekti "Ölüm Allah'ın emri, ayrılık olmasaydı" ifadeleri göze çarptı.

Yeşilçam sinemasının usta isimlerinden olan ve yüzlerce filmi imza atmış olan Kartal Tibet 83 yaşında hayata veda etti. Sevilen oyuncu için bugün öğle namazını müteakip Zincirlikuyu Camii'nde tören düzenlendi. Tabutunun önündeki bulunan fotoğrafta yazılan ifade ise dikkat çekti "Ölüm Allah'ın emri, ayrılık olmasaydı" yazılıydı.

Usta Oyuncuyu, Sevenleri Zincirlikuyu Camii'nden Uğurladı

Törene, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, Yeşilçam'ın duayen isimleri Hülya Koçyiğit, Nuri Alço, Kartal Tibet'in eşi Gündüz Tibet, oğlu Kanat Tibet, kızı Kumru Tibet katılırken, cenaze töreninde çok seviyorum katıldı.

Kartal Tibet Kimdir?

1938 yılında Ankara'da dünyaya gelen Kartal Tibet, 200'e yakın filmle Türk sinemasına adanı altın harflerle yazdırmış sanatçılardan biridir. Oynadığı ve yönettiği filmler ile Yeşilçam'ın klasikleri ile ezberlerin gönlüne taht kurmuş olan Kartal Tibet üniversite eğitimini Ankara'da tamamlamıştır. Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü bitirerek mezun olmuştur. Tibet, 1961 yılında Ankara'nın ilk özel tiyatrosu olarak bilinen Meydan Sahnesi'nin kurucuları arasında yer aldı.

"Karaoğlan" filmi ile kariyer hayatına ilk adımı atan Kartal Tibet, daha sonra Sezgin Burak'ın çizgi kahramanı olarak bilinen ve Tarkan'ın sinema versiyonlarında, "Sarmaşık Gülleri" ve "Boş Çerçeve" gibi birçok melodramda, "Zambaklar Açarken", "Çalıkuşu" gibi çok sayıda edebiyat uyarlamasında adına duyurmuştur.

