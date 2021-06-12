Karınca Yumurtası Yağı Neden Yasaklandı?

Karınca yumurtası yağının yasaklanması ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığı'nın neden bu yönde bir karar aldığı tartışılmaya başlandı. Bunun yanı sıra, güncel olarak karınca yumurtası yağının kullanımının yasak olup olmadığı soruları gündeme geldi. İşte Sağlık Bakanlığı’nın karınca yumurtası yağını yasaklaması hakkında detaylı bilgiler ve alınan karar hakkında merak edilenler…

Güzelliğine meraklı olanlar için karınca yumurtası yağı neden yasaklandığı, ne zaman yasaklandığı, güncel olarak kullanımının gerçekleşip gerçekleşmeyeceği merak konusu oldu ve soruların cevaplarını arayanlar internette başvurarak araştırmalar yapmaya başladı. Yasaklanan yağın orijinal adı ant egg oil olan karınca yumurta yağının bir süre önce Sağlık Bakanlığı tarafından yasaklandığı bilgisine ulaşılmıştı. Bugünlerde ise yasaklanan karınca yumurtası yağı hakkında bilgiler merak konusu oldu ve gündemde yer aldı.

Başta İran olmak üzere Asya ülkelerinden ihraç edilmekte olan karınca yumurtası yağının yasaklandığı bilgisi yaklaşık olarak 6 yıl önce Sağlık Bakanlığı tarafından duyurulmuştu. Özellikle kadınlar tarafından tüy dökücü olarak cilt bakım ve cilt parlatma işlemlerinde kullanılan karınca yumurtası yağının yasaklanma sebebi de bakanlık tarafından net bir şekilde açıklanmıştı. Sağlık Bakanlığı’nın karınca yumurtası yağını yasaklaması ile ilgili olarak yapmış olduğu açıklama haberimizin devamında yer almaktadır.

Konu hakkında detaylı bilgiler ve merak edilenler, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile birlikte netlik kazandı. Karınca yumurtası yağının yasaklanmasının sebebi vatandaşlar tarafından gerçekleşen açıklama ile birlikte öğrenildi. Kozmetik üreticilerine Sağlık Bakanlığı İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü tarafından resmi bir yazı gönderilmiş ve karınca yumurtası yağı içeren ürünler ile ilgili yapılan kontrollerin sonucu paylaşılmıştı. İlgili yağın kozmetik ürünleri yönetmeliğinin ürün güvenlik değerlendirme gereklerine uymaması sebebiyle piyasadan toplatılmasını ve yeniden üretim yapılmamasına karar verildiği belirtilmişti.

