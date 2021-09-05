Karın Ağrısı Nasıl Geçer? Karın Ağrısına Ne İyi Gelir?

Günlük yaşamımızı oldukça olumsuz anlamda etkilemekte olan sağlık problemlerinin başında karın ağrısı gelmektedir. Karın ağrısı, bazı sağlık problemlerinin habercisi de olabileceği gibi beslenme düzeni ve yaşam tarzı sebebi ile de ortaya çıkabilmektedir. Bu problemi yaşayan kişiler karın ağrısına iyi gelecek yöntemleri ve karın ağrısını nasıl geçeceğini araştırmaktadır. İşte şiddetli karın ağrısının sebepleri hakkında detaylı bilgiler ve konu hakkında merak edilenler...

Mide ya da karın bölgesinde genellikle kısa süreli olarak üşütmek, ishal, kabızlık, bağırsak enfeksiyonu gibi etkenler sebebi ile gerçekleşen ağrı, sancı ve acı hissine verilen isim karın ağrısıdır. Karnın değişik bölgelerinde oluşabilmekte olan ağrılar o bölgede bulunan organların hastalıklarının belirtisi de olabilmektedir. Böbrek taşları, mide ve bağırsak bozuklukları, şeker hastalığı, kadın ve erkek üreme organlarının hastalıkları, kadınlarda adet sancıları, böbrek üstü bezi hastalıkları, kurşun ve morfin gibi maddelerin zehirlenmeleri, bazı kan hastalıkları ve zona gibi hastalıklar sebebiyle de karın ağrısı ile karşılaşılabilmektedir.

Yalnızca karın boşluğunda bulunan organlar değil kalp krizleri, akciğer iltihapları ve kaburga kırıkları da karın ağrısı yaşanmasına neden olabilmektedir ve dikkat edilmesi gerekir. Karın ağrısının yaşanmasına sebep olan etkenler bazı zamanlarda mevsimsel olarak kışın soğuk havalarda soğuk içecek ve yiyecek tüketiminden kaynaklanabilir ya da ince giymek sebebi ile de oluşabilir.

Yemekten sonra mide ekşimesi, şişkinlik, geğirme, gaz, hastalık hissi, bulantı, kusma, hazımsızlık, ishal, kilo kaybı, kabızlık, üşüme, titreme, ateş, gece terlemeleri, bağırsak kasların kasılmaları sebebi ile kramp dalgaları ve eklem ağrıları karın ağrısının belirtileri arasında bulunmaktadır.

Ballı su ise karın ağrısına iyi gelir ve sindirim sisteminin düzenleyicisi olarak görev yapar. Bal ve ılık su kabızlık problemi çekenlere yardımcı olacaktır. Ilık su içerisine 1 tatlı kaşığı bal karıştırıp tüketmek faydalı bir yöntemdir.