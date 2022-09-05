Kardeşlerim Oyuncuları Beyaza Bürünürken Celil Nalçakan ile Cüneyt Mete Onlara Uymadı

3. sezonu ile ekranlarda yer alan ve seyirci karşısına çıkan Kardeşlerim isimli televizyon dizisi projesi yeni sezonunda elde ettiği izlenme oranları ile herkesi şaşkına sürükledi. İlk iki sezonda büyük başarılar elde eden proje aynı performansı 3. sezon başladığında gösteremedi ve dizi tüm kişileri kategorisinde ortalamanın üzerinde sonuçlar aldı. Diğer taraftan AB ve ABC1 gruplarında da Kardeşlerim dizisinin sonuçlarını çok düşük geldiği görülürken bu durumun ilerleyen haftalarda düzelip düzelmeyeceği ise merak konusu oldu.

Kardeşlerim dizisi oyuncularının yeni sezon için tanıtım çekimlerine katılması ise projeye olan ilginin artmasına sebep oldu. Cüneyt Mete ile Celil Nalçakan dışında sette bulunan bütün oyuncular beyazlar içerisinde poz verdi fakat iki ünlü isim onlara uymadı. Kardeşlerim isimli dizi projesinde Songül isimli karaktere hayat veren Fadik Sevin Atasoy, Kardeşlerim dizisinin konseptinin beyaz olduğunu açıkladı. Beyaz elbisesini bu sebeple çok severek giydiğini açıklayan Atasoy merak edilenleri yanıtladı.

Dizi oyuncusu Berk Ali Çatal ise dizide hayat verdiği Tolga karakteri hakkında konuştu ve merak edilenleri yanıtlayarak dikkatleri üzerine çekti. Dizide canlandırdığı Tolga karakteri ile beğeni toplayan ünlü oyuncu beyaz bir kıyafet tercih etmesinin tezatlığı hakkında açıklamalarda bulundu. Hayat verdiği karaktere ters bir durum olarak kendisini bir melek gibi giydirdiklerini ifade eden Berk Ali Çatal bunun güzel ve keyifli olduğunu söyledi. Aynı zamanda farklı bir iş yaptığını ve kendi hayatında da bembeyaz giyinmemesi sebebiyle değişiklik olduğunu açıklayan oyuncu magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı.

Berk Ali Çatal'ın yanı sıra Kardeşlerim isimli televizyon dizisi projesinde Oğulcan karakterine hayat veren Cihan Şimşek de tanıtım çekiminde beyazlar içerisinde ışıl ışıl prladı ve hayranlarının dikkatini çekti. Bunun yanı sıra bir süre önce İspanya'da gösterime giren Kardeşlerim dizisinin ülke çapında büyük bir popülerlik elde etmesi sebebiyle projede Orhan karakterine hayat veren Cüneyt Mete de popülerliğini yurt dışına taşımıştı. Başarılı performansıyla ilgileri üzerinde toplayan ve İspanya basınında da önemli bir yet tutan ünlü isim Kardeşlerim dizisinin 3. sezon tanıtım çekimleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Söz konusu çekimlerin çok iyi geçtiğini ifade eden başarılı oyuncu çekimlerin yapıldığı sırada çok eğlendiklerini de ifade etti.

Cüneyt Mete kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi, hangi dizilerde rol aldı?

Aslen Artvin’li olan Cüneyt Mete 9 Eylül 1970 tarihinde hayata gözlerini açmıştır. Ferhan ve Cem isminde ikiz çocukları olan ünlü oyuncu Ankara'da hayatına devam etmektedir. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi Devlet konservatuarında tamamlayan başarılı oyuncu Cüneyt Mete Ankara Devlet tiyatrosunda performans sergilemeyi sürdürmektedir.

77 kilo ve 1.76 boyunda olan başarılı oyuncu Cüneyt Mete, Şeyma Korkmaz ile evlidir. Başak burcu olan ünlü oyuncu bugüne kadar pek çok dizide rol almıştır. En Büyük Numara, Kurtlar Vadisi Terör, Köprü, Zincir Bozan, Kayıp Prenses, Yeni Evli, Ayrılık, Unutma Beni, Aşkların En Güzeli, Beni Affet, Kardeşlerim ve Aşk ve Mavi gibi birbirinden başarılı dizilerde oyunculuk performansı sergilemiştir. 2007 senesinde ise en iyi erkek oyuncu ödülüne layık görülen başarılı oyuncu Cüneyt Mete bu sıralarda Kardeşlerim isimli televizyon dizisi projesinde hayat verdiği karakter ile sevenlerini büyülüyor.