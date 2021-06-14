Kardeşlerim Dizisinin Veda Tarihi Belli Oldu

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kardeşim için veda zamanı geldi çattı. Atv ekranlarında izleyicilerle her Cumartesi akşamları buluşmakta olan dizi yayınlandığı ilk günden beri izleyicisinden tam not alırken, dizi şimdiye kadar 17 bölüm ekrana geldi. Dizinin de bu süreçte geniş bir hayran kitlesi oluştu. Kısa sürede büyük bir hayran kitlesine sahip olan dizi, bu sezonun en beğenilen dram işlerinden birisi olarak öne çıktı.

Kardeşlerim dizisi ekibinin Ağustos ayında tekrardan bir araya gelmesi ve dizinin 2. sezonu için çalışmalara başlaması bekleniyor. Dizinin ikinci sezonunun ise eylül ayında başlaması bekleniyor.

Dizinin kadrosunda, hem genç hem de tecrübeli isimlerin bir araya gelirken, Kardeşlerim dizisinin kadrosunun ikinci sezonda önemli ayrılıklar yaşanacağı da gelen bilgiler arasındaydı. İkinci sezonun büyük bir merakla bekleyen izleyiciler şimdiden, dizi kadrosundan ayrılacak olan isimleri merak ediyor.

Kardeşlerim dizisi bir sonraki sezonda çok başka bir noktaya doğru evrileceğine yönelik güçlü kulis bilgileri bulunuyor. Kardeşlerim dizisinden final işareti de artık geldi. Dün akşam yayınlanan 17.bölümde dizinin bir sonraki bölümde veda edeceği duyuruldu.

Kardeşim dizisinin yayınlanan fragmanında 18.bölümün aynı zamanda sezon finali olduğu bilgisi de verildi. Kardeşlerim dizisi, kısa sürede çok yol kat ederek başarılı bir sezonu geride bırakıyor. 19 Haziran Cumartesi akşamı yayınlanacak olan 18 bölümü ile dizi ekranlara kısa süreli veda edecek. Dizi ekibi yaz arası verecek.

Kardeşlerim dizisi ekibinin Ağustos ayında tekrardan bir araya gelmesi ve dizinin ikinci sezonu için çalışmalara başlaması bekleniyor. Dizinin ikinci sezonunun ise eylül ayında başlaması bekleniyor.

Kardeşlerim dizisinin ikinci sezonunda nasıl bir değişiklik olacağı ve dizi kadrosundan kimlerin çıkacağı henüz bilinmiyor. Diziye veda eden isimlerini yerine gelecek olan yeni oyuncular ise şu anda bilinmemekte.