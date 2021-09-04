Kardeşlerim Dizisine Bomba Transfer!

1. sezonunda 18 bölümü seyirci kitlesi ile buluşturan Kardeşlerim dizisinin yapımcılığı NGM tarafından gerçekleştiriliyor. Yayın hayatına başladığı gün itibariyle oyuncuların sergilediği performans ve senaryosu ile üstün başarılar sağlayan Kardeşlerim dizisi yeni sezonda da ekran hayatına devam edecek.

Cumartesi günlerinde ATV ekranlarında seyirci karşısına çıkan ve her yeni bölümü ile hayranlarını merak içerisinde bırakan Kardeşlerim dizisi hakkında yeni bir bilgiye ulaşıldı. Birinci sezonda ekranlara verilen bölümleri ile ilgi toplayan ve her yeni bölümü ile izleyici sayısını arttıran Kardeşlerim dizisi, reyting oranlarında Gönül Dağı projesini geçmeyi bile başarmıştı. Başarılı bizi kardeşlerim hakkında edinilen son bilgilere göre ünlü bir oyuncunun dizinin oyuncu kadrosuna eklenmesi için görüşmeler yapıldığı öğrenildi ve konu hakkında detaylar merak konusu oldu.

Genç oyuncuların kendilerini göstermeyi başardığı ve bunun yanı sıra birbirinden başarılı tecrübeli oyuncuların da yer aldığı Kardeşlerim dizisi. 1. sezonunda ekranlara getirdiği yeni bölümleri ile izleyici kitlesinden tam puan almıştı. Dram türünde ekranlara gelen ve yeni bölümleri ile izleyici kitlesini gözyaşlarına boğan dizide Doruk ile Asiye'nin aşkları konu ediniyordu.

Kulis bilgilerine göre Kardeşlerim dizisi ekibinin 2. sezon için çalışmalara başladığı bilgisine ulaşıldı ve yeni bölümler için seyirciler de araştırma yapmaya başladı. Başarılı proje Kardeşlerim’in 19. yeni bölümünü 11 Eylül Cumartesi tarihinde seyirci kitlesi ile buluşturacağı öğrenildi ve dizi hakkında detaylar merak konusu oldu.

Bir süre önce dizide Ayşe karakterine hayat veren Çağla Şimşek isimli oyuncunun projeye veda ettiği bilgisi öğrenilmişti. Bunun yanı sıra Eren Ören, Nilsu Yılmaz ve Nazlı Can Çetin'in kadroya eklendiği bilgisine ulaşılmıştı. Diğer taraftan edinilen son bilgilere göre ünlü oyuncu Ceyda Düvenci'nin de dizide rol alması için görüşmeler yapıldığı öğrenildi ve konu magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı.