Kardeşlerim Dizisi Yeni Bir Başarıya İmza Attı

Cumartesi akşamlarında ATV ekranlarında izleyici kitlesi karşısına çıkan Kardeşlerim dizisi izlenme oranlarını yeniden yükseltti. İzlenme oranlarında kısa bir düşüş proje yeniden oranlarını yükseltmeyi başardı. Dizi TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Gönül Dağı'nı geçmeyi başardı ve sosyal medyada da çok konuşulanlar arasında yer aldı. Anne ve babasını art arda kaybeden 4 kardeşin hikayesini izleyici karşısına çıkarak Kardeşlerim dizisi yeniden yükselişe geçti ve adından söz ettirdi.

Sezon başından beri TRT 1 ekranlarında Cumartesi akşamlarında izleyici karşısına çıkan Gönül Dağı dizisine yenilen Kardeşlerim isimli yapım eski güzel günlerine kavuşmayı başardı.

Kardeşlerim dizisinin 27. bölümü 6 Kasım Cumartesi akşamı da yayınlandı ve izleyici kitlesi ekranlara kilitlendi. Tüm kişiler kategorisinde birinci sırada yerini alan Kardeşlerim reyting oranlarında yaşadığı kısa düşüşü de bu şekilde atlattı. Gönül Dağı dizisini de küçük bir fark ile geride bırakmayı başaran Kardeşlerim, sosyal medyada da adından söz ettirdi. Sosyal medya hesaplarından çok sayıda yorum alan dizi, Instagram hesabında da 1 milyon takipçiyi aştı.

Yalnızca Türkiye'de değil dünyanın dört bir tarafından izlenmekte olan Kardeşlerimiz isimli televizyon dizisi projesi sosyal medyadaki başarılarına bir yenisini daha ekledi ve adından söz ettirdi. Geçtiğimiz sezon sonunda da büyük bir başarıya atan dizi YouTube'da izlenme rekorları kırmış ve bir plaket almıştı. Dizinin bu başarısının ana sebebinin ise genç izleyici kitlesi olduğu düşünüldü.

ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan ve dram yüklü olarak yayınlayan Kardeşlerim, senaryosu ile izleyici kitlesi tarafından eleştiri topluyordu fakat dizi eski güzel günlerine kavuştu ve izlenme oranlarında yükseliş yaşandı. Sosyal medyada da yine büyük bir başarıya imza atan proje, 1 milyon takipçiyi aşması ile magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı.