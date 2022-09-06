Kardeşlerim Dizisi Paylaştığı Fotoğrafla Yeni Sezona Güçlü Bir Giriş Yaptı

Yeni sezonunun ilk bölümü ile ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kardeşlerim isimli televizyon dizisi projesi cumartesi akşamlarının iddialı bir yapımı olmaya devam ediyor. Sevilen proje 3 sezonu ile beraber yeni hikayesini izleyici karşısına çıkardı ve dikkatleri üzerine çekerek büyük başarılar elde etti. Söz konusu dizinin 57. bölümü oyuncu kadrosunda bulunan ünlü isimlerin sergilediği güçlü performans ve hikayenin dramı ile birlikte çok sevildi. Her ne kadar dizinin son bölümü beklenen reytinglere ulaşamasa ve hayal kırıklığına uğratsa da dizinin sahip olduğu izleyici grubu projeyi merak içerisinde seyretmeye devam ediyor. Bu sebeple bizi moral bozmadan yayın hayatına ve yoluna devam ediyor ve yeni bölümlerini hayranları ile buluşturuyor.

3. sezonda da ekran ömrüne devam etmek kararı alan dizinin başrolünde Fatih Sevin Atasoy, Celil Nalçakan, Cüneyt Mete ve Ahu Yağtu gibi isimler bulunurken projenin genç oyuncu kadrosunda ise Onur Seyit Yaran, Su Burcu Yazgı Coşkun, Yiğit Koçak, Lizge Cömert ve Cihat Şimşek gibi ünlü isimler bulunuyor. Usta isimler ile birlikte oyuncu kadrosunda genç oyuncuları da buluşturan Kardeşlerim dizisinin 3. yeni sezonu seyirci kitlesinin merak ve heyecan içerisinde takip ettiği yapımlar arasında yer alıyor.

Söz konusu projenin yeni sezonunun ilk bölümü 3 Eylül Cumartesi akşamında ekranlarda yayınlandı ve proje yeni sezonunun ilk bölümü ile AB ve ABC1 kategorilerinde ortalamanın altında bir sonuca ulaştı. Elde edilen bu sonuç seyirci kitlesini üzüntüye boğarken dizinin 2. sezonuna göre daha düşük bir sonuç elde etmesi de dikkat çekti.

Diğer taraftan henüz 3. sezonun başında olunması ve izleyici grubunun yaz rehavetinden kurtulamaması gibi etkenler bu durumun sebebini de gösteriyor. Kardeşlerim isimli televizyon dizisi projesinin sadık izleyici grubunun tekrardan gelecek bölümlerde diziyi sahipleneceği düşünülüyor.

Yeni sezonda ATV ekranlarında izleyici karşına çıkan Kardeşlerim dizisi tanıtım videosu yayınlamış ve Kardeşlerim ekibi beyazlar içerisinde poz vererek dikkatleri üzerine çekmişti. Bunun yanı sıra oyuncu grubunun yanı sıra seyirci de kardeşlerim dizisinin yeni sezonda yaşanacak olan sürprizleri Fadik Sevin Atasoy'dan öğrendi ve yaşanacak olan gelişmeler merak konusu oldu.

Songül karakterine hayat vererek Kardeşlerim dizisinde performans sergileyen başarılı oyuncu dizinin 3. sezonuna giriş yapması sebebiyle büyük bir gurur yaşadıklarını belirtti. Dizinin bazı bölümlerini çektiklerini ve bu sezonda Kardeşlerim dizisinin müthiş olacağına dikkat çeken ünlü isim seyircinin de yeni sezonu beğenmesini ümit ettiğini açıkladı. Güçlü duruşu ve dizinin yeni sezonu hakkında yapmış olduğu yorumlar ile dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu Fadik Sevin Atasoy dikkatleri üzerinde topladı.

Kardeşlerim isimli dizi projesinin setinden de motivasyon desteği ile moral gecikmedi. Dizinin yönetmeni Serkan Birinci yanına dizinin genç oyuncularını alarak onlarla beraber poz vermeyi ihmal etmedi ve bu fotoğraf sosyal medya hesabından paylaşıldı. Serkan Birinci tarafından Kardeşlerim dizisi oyuncuları ile çekilen fotoğraf dikkat çekti ve izleyici kitlesi paylaşan fotoğrafı çok beğendi.

Dizinin en sevilen çifti Asiye ile Doruk isimli karakteri hayat veren iki genç isim yaz döneminde moral toplayarak yeni sezonda izleyici karşına çıktı ve dizinin yönetmeni Serkan Birinci ile birlikte poz verdi.