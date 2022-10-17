Karamel Yapım Yeni Dizi Hazırlığı Yapıyor

Karamel Yapım tarafından Kanal D ekranları için hazırlanan Yemin ve Emanet isimli dizi projeleri çok sevinmiş ve yüksek izlenme oranları almıştı. Bu defa yeni bir dizi ekranlarda yer almak için hazırlık yapıyor ve seyirci karşısına çıkmak için çalışıyor. Bu kez Esaret isimli yeni dizinin fragmanı yayınlandı ve yeni fragman dikkatleri çekti. Yemin dizisi geçtiğimiz hafta final bölümünü yayınlayarak yayın hayatına son vermiş ve seyirci kitlesiyle vedalaşmıştı. Ünlü oyuncu Gökberk Demirci final yaparak yayın hayatını sonlandıran Yemin dizisinde hikayede 4 sezon boyunca erkek başrolü olarak performans sergilemişti.

Karamel Yapım günlük diziler konusunda uzmanlaştı ve Yemin dizisinin final yapması sonrasında yeni bir dizi hazırlığı yapmaya başladı. Seyirci karşısına Esaret isimli diziyi çıkaracak olan Karamel Yapın ilk fragmanı da yayınladı ve bu gelişme ile adından söz ettirdi. Yeni dizinin fragmanından anlaşıldığı üzere projenin biraz tartışmalı olacağı düşünülüyor. Projenin yayınlanan fragmanında bir adam bir kadına odaya kilitleyip zincirledi ve bu görüntüler izleyici kitlesi tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.

Seyirci kitlesi yeni dizinin kadına şiddet teması içereceğini düşündü ve bu türde kurgulanan bir diziyi izlemeyeceklerini belirtti. Yeni dizi projesinin hikayesinin kadına şiddet teması üzerinden kurgulanması eleştiri toplayan bir nokta oldu ve dizinin tartışmalı bir yapım olacağı konuşuldu.

Yeni dizinin tartışmalı bir yapım olacağı düşünülüyor ve seyirci grubu projenin birinci bölümünde neler yaşanacağını tartışıyor. Dizinin hikayesine göre esaret altında olan bir kadın anlatılacak ve bu kadın bir adamın tutsağı olarak dizide yer alacak. Dizinin başrolünde Cenk Torun bulunuyor ve oyuncu sergileyeceği performansı ile merak ediliyor. Bir süre önce Çılgın Bediş isim gibi projesinde Oktay karakterine hayat vererek ilgileri üzerine çeken Cenk Torun Yeter ve Adını Sen Koy gibi dizilerde de rol olarak performans sergilemişti. Bu defa yeni sezonda Esaret isimli yeni dizinin erkek başrolü olarak seyirci karşısına çıkacak olan ünlü oyuncu sergileyeceği performansı ile merak ediliyor. Sizler için haberimizin devamında Karamel Yapım tarafından çekilecek olan yeni dizi ve bu dizide kadın başrol olan Fas asıllı oyuncu hakkında detaylı bilgileri ve konu hakkında merak edilenleri yazdık.

Mahassine Merabet ise dizide kadın başrol olarak performans sergileyecek ve seyirci karşısına çıkacak. Fas asıllı olan genç isim 1994 doğumludur. Bugüne kadar reklam filmleri ile birlikte sunuculuk da yapan genç oyuncu Fransızca, İngilizce ve Arapça bilmektedir. Genç isim oyunculuk alanında da kendini geliştirmiş ve Tümay Özokur Akademi'de Kamerunlu oyunculuk dersleri alarak deneyim kazanmıştı.

Ünlü isim küçüklükten itibaren Türk dizi projelerini izlemiş ve bu sayede Türkçeye ilgi duymaya başlamıştı. Aynı zamanda Nişantaşı Üniversitesi'nde de uluslararası ilişkiler alanında eğitim alan genç oyuncu yeni dizide seyirci karşısına çıkarak oyunculuk performansı sergileyecek.