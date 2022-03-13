Kara Tahta Dizisinin İlk Tanıtımı Yayınlandı

Son haftalarda iki yeni dizi heyecanı yaşayan ve TRT1, ekranlara getirecek olan yeni diziler ile adından söz ettirdi ve konu hakkında detaylar merak konusu oldu. Kara Tahta ve Kasaba Doktoru gibi iki yeni dizi şu sıralarda çekimlerine başladı ve oyuncu kadrosu sete çıktı. Her iki dizi de kanalın üzerinde durduğu iddialı yapımlar arasında gösterilirken elde edilecek olan reyting oranları da merak konusu oldu.

Denizcan Aktaş, Ozan Akbaba ve Hazal Subaşı gibi başarılı oyuncuların rol aldığı kasaba Doktoru dizisinin çekimleri hafta içinde başladı ve projelerin ne zaman yayın hayatına başlayacağı merak konusu oldu. Bunun yanı sıra Kara Tahta dizisinin çok daha önce sete çıktığı belirtildi ve projenin ilk tanıtımının yayınlanması izleyici kitlesinin dikkatini çekti. Dizinin başrollerinde Furkan Andıç ve Miray Daner gibi başarılı oyuncunun rol aldığı bilinirken dizinin yayın tarihi de açıklandı ve açıklanan bu tarih merak içerisinde takip edildi.

Onur Durmaz, Çiçek Dilligil ve Cengiz Bozkurt gibi başarılı ve sevilen oyuncuların rol aldıkları Kara Tahta dizisi TRT 1 ekranlarında 30 Mart Çarşamba akşamında ilk bölümü ile yayınlanacak ve izleyici karşısına çıkacak.

Dizinin ilk tanıtım filmi de hafta içinde ekranlara geldi ve Üs Yapım imzalı olarak seyirci kitlesi ile buluştu. Dizi hakkında dikkat çeken bir diğer nokta ise projedeki bir detay olarak görüldü ve konu hakkında çok sayıda yorum yapıldı.

Yayınlanan tanıtımın 2016 senesinde ekranlara gelen Kara Sevda dizisinin tanıtımında benzetildiği yönünde yorumlar yapıldı ve sosyal medyada bu konu çok konuşuldu. Söz konusu projede Burak Özçivit ile Neslihan Atagül başrolde yer alıyor ve izleyici karşısına çıkıyordu. Sosyal medyada izleyici kitlesi her iki dizinin tanıtımının birbirlerine benzer yönde olduğuna dair mesajlar yazdı ve her iki dizinin tanıtımının da suda çekilmiş olması dikkat çekici bir durum olarak değerlendirildi.