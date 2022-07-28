Kara Tahta 16. Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı, Yeni Bölümde Neler Olacak?

TRT 1 dizisi olan Kara Tahta ekranların iki sevilen oyuncusu Miray Daner ile Furkan Andıç'ı başrollerde buluşturan bir proje olmuştu. Dizi yayın hayatına başladığı ilk gün itibariyle talihsizlikler ile mücadele etmiş fakat kanal dizinin devamına karar vermişti. Bir sahne çekimi sırasında ünlü oyuncu Furkan Andıç önceki haftalarda dizine incitmiş ve daha sonra bir dinlenme süresi geçirmesi gerekmişti. Oyuncu dizinden bir operasyon geçirmiş ve ardından Kara Tahta setine geri dönüş yapmıştı. Bu gelişme sonrasında Kara Tahta dizisinin final yapacağı konuşulmuştu fakat kısa süre içerisinde bu karardan vazgeçildi.

Söz konusu proje Karat Tahta bir türlü kendisinden beklenen izlenme oranına ulaşamadı ve kanal kısa süreliğine de olsa Kara Tahta’nın final yapması hakkında bir karar aldı. Seyirci de bu karar karşısında büyük bir üzüntü yaşasa da daha sonra final kararının bozulması ise mutlulukla karşılandı. Üç Yapım imzalı olarak yayınlanan proje titizlikle çalışmalarına devam ediyor. Kamera önünde ve arkasında yapılan çalışmalar devam ederken Miray Daner'in koronavirüse yakalandığı bilgisine ulaşılmıştı. Sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında bilgi veren ünlü oyuncu iyileştiğini duyurmuş ve setlere geri dönmüştü. Setten karavan pozlarını ve iyileştiğini paylaşan Miray Daner dizinin dün akşam yayınlanan yeni bölümünde sergilediği güçlü oyunculuk performansı ile adından söz ettirdi.

Kara Tahta Dizisi 15. Bölüm Özeti

Projenin 15. bölümünde Yasemin'in cinayeti gerçekten işleyip işlemediği hakkında sorgulamalar yapıldı ve Asuman'ın babası Irmak karakterine çok yardımcı oldu. Bekir'in gerçek yüzünü bilenler bunun bir oyun olabileceğini düşündü. Dizinin 16. bölümünde ise neler yaşanacağı merak ediliyor ve yayınlanacak olan fragman araştırılıyor. Dizinin farklı bir durum yaşanmazsa yaz aylarında da yayın hayatına devam edeceği düşünülmekte. Diğer taraftan sonraki sezonda projenin devam edip etmeyeceği ise alınacak olan izlenme oranlarına bağlı bir durum.