Kara listede olanlara 15.000 TL Kredi başvuru ekranı açıldı. Sizlerde anında 15.000 TL kredi başvurusu yapabilir ve 15.000 TL kredi alabilirsiniz. Kara liste borçlarını kapatanlara özel olarak verilen bu kredileri alabilmeniz için emekli olmanız veya uzun süreli aynı iş yerinde çalışmanız gerekmektedir. İşte kredi detayları…

Bankalardaki borçlarınızı ödemezseniz ve avukatlık olursanız, banka kara listesine girersiniz. Kara listede olduğunuz süre boyunca da bankalar size kredi vermeyecektir. Ülkemizde kara liste borcunuzu ödemezseniz 20 yıl bu borç hep gözükecektir. Bu durumda ne kredi ne de kredi kartı alamıyorsunuz.

Bankalardan işlem yapabilmeniz için banka kara liste borcunuzu ödedikten sonra bazı bankalar sizin 5 yıl beklemeden kredi vermektedirler. Bu durumda emekli olmanız ve uzun süreli işte çalışıyor olmanız şartı vardır. Eğer bir iş yerinde çalışmıyorsanız veya yeni işe başladıysanız bu kredileri alamazsınız. Şimdi sizlere kredi veren bankalar ve bu bankaların kredi başvuru aşamaları hakkında bilgiler vereceğiz.

Ziraat Bankası Kara Listede Olanlara Kredi Kampanyası

Ziraat Bankası, kamu bankası olmasından dolayı, uygun faiz oranları ile birlikte anında kredi imkanından faydalandırmaktadır. Sizlerde eğer bu bankadan maaş alıyorsanız, kara listede olan borçlarınızı yatırdıktan hemen sonra kredinizi kullanabilirsiniz.

Emekli maaşınızı bu bankaya taşırsanız banka sizlere 15.000 TL ve üzerinde kredi verecektir. Başvurular en yakın Ziraat Bankası şubesinden yapılmaktadır. Banka ayrıca kredi verdiği müşterilerine kredi kartı imkanı vererek de işlem yapmaktadır. Tek şart banka kara liste borçlarınızı kapatmak ve bu bankadan maaş almaktır.

Halkbank Emekli Olanlara 15.000 TL Anında Kredi Ekranını Açtı

Halkbank’ta kamu bankası olmasından dolayı 15.000 TL kredi için kara liste borcunu kapatan emeklilere destek vermektedir. Eğer emekli maaşınız Halkbank’taysa ve kredi almak istiyorsanız, bankanın şartlarına uygun olmanız durumunda hemen kredi onayı alabileceksiniz. Banka 36 ay vadeye kadar borcunu kapatan emeklilere kredi vermektedir. Halkbank emekli kredisi için başvuru yaptığınızda 15 bin TL üzerinde de kredi almanız mümkündür. Çalışan kişiler ise çalışma durumunun en az 12 ay kesintisiz olarak aynı yerde olması gerekmektedir.

Burgan Bank Kara Listede Olanlara Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Özel bankalar arasında olan Burgan Bank, gün geçtikçe büyüyen bir bankadır. Sizde bu bankadan hemen kredi başvurusu yapabilir, kara liste borcunuza göre işlem yapabilirsiniz. Banka emekli olan kişilere emekli maaşlarını bu bankaya taşımaları durumunda kredi veriyor.

Emekli maaşınızda bloke yoksa, maaş aldığınız şubeden de hemen taşıma yapıyorsanız, Burgan Bank şubelerine giderek, emekli maaşınızı taşımak istediğinizi ve kredi kullanmak istediğinizi söylerseniz 15.000 TL’ye kadar kimlikle, 100.000 TL’ye kadar da gelir belgesi ile kredi başvurusu yapabileceksiniz. Ayrıca banka emekli maaşını taşıyanlara emekli promosyon ödemelerini de yapmaktadır. Emekli promosyon ödemeleri 1.500 TL’ye kadar maaşınıza göre yapılmaktadır.