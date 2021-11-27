Kara Cuma Geri Döndü, Ancak Daha Az Kalabalıkla, Daha Az İndirimle

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki pazarlık avcıları, Kara Cuma günü Noel hediyeleri satın almak için soğuk havada dışarı çıktı ve büyük ABD perakendecilerinin kapılarını erken açmasıyla mağazaların geçmiş yıllara göre daha az kalabalık olduğunu gördüler.

Yıl sonu alışveriş sezonunu başlatan ABD Şükran Günü tatilinden sonraki gün çevrimiçi bir değişim, COVID korkuları ve daha az yoğun indirimler kalabalıkları azalttı. Alışveriş yapanların çoğu, içeri girmek yerine kaldırım kenarından teslim almayı tercih ediyor.

"Birçok müşterinin yaptığı şey araba kullanmaktır, mağazaya bile girmiyorlar. Sanırım sessiz görünmesinin nedenlerinden biri de bu, ”dedi Target tarafından Kara Cuma'da yardım isteyen bir vakum satış elemanı olan 29 yaşındaki Ian Korolenko.

"Ayrıca bu mağazaların birçoğunun Kara Cuma fırsatlarını şimdi haftanın başlarında yaptığını ve birçoğunun şu anda çevrimiçi olduğunu düşünüyorum."

İcra Kurulu Başkanı Jeff Gennette bir röportajda Reuters'e verdiği demeçte, Macy's dijital teslimat tarihini Noel'e yaklaştırıyor. Son tarih şimdi 22 Aralık veya 23 Aralık, geçen yıl 15 Aralık'a kıyasla. Alışveriş yapanlar sabah 10:00'a kadar sipariş verirlerse, belirli mağaza ve kategorilerde aynı gün teslimat imkanına sahip olabilirler.

Gennette, "Noel arifesinde gelecek olan o son dakika erteleyicisine hala sahip olacaksınız," dedi.

Teslimat sürücüsü olan 22 yaşındaki Francisco Martinez, Chicago'nun Kilbourn Park semtindeki bir Walmart Süper Merkezi'nin önünde sabah 5'ten önce 20 derece Fahrenheit (-7 derece-Celsius) havada duran 100'den fazla kişiden biriydi.

İnsanlar sıraya girerken, bir Walmart çalışanı Apple AirPod'lar, saatler ve Gateway dizüstü bilgisayarlar gibi ürünler için kuponlar dağıttı.

Üç kat giysi giyen Martinez, "65 inçlik bir Element TV almak istiyorum - 350 dolar indirimli" dedi ve ekledi: "Sanırım onu ​​alacağım - eskisi kadar kalabalık değil. ”

Online alışverişin yükselişe geçmesiyle, özellikle insanların hala aşılanmamış ve COVID-19 hakkında endişeli olduğu 2020'de Kara Cuma kalabalıkları azaldı.

28 yaşındaki Dresden Davis, satışların eskisi gibi "Kara Cuma" olmadığı için Kara Cuma alışverişini kanepesinden yaptığını söyledi. Maryland, Odenton'da strateji ve planlama uzmanı olan Davis, "Kara Cuma satışları genellikle daha fazla olduğunda, birçok yerde yalnızca yüzde 20-25 indirim olduğunu hissediyorum" dedi.