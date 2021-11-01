Kanunsuz Topraklar’a O İsim Veda Etti

Seyirci kitlesi ile Çarşamba akşamlarında buluşmakta olan Kanunsuz Topraklar isimli televizyon dizisi projesi ekranlara getirdiği her yeni bölümü ile ilgileri üzerinde toplamaya devam ediyor. Yeni bölümleri ile ortalamanın üzerinde reyting oranları elde eden projenin başrollerinde ise Esra Bilgiç ile Uğur Güneş bulunuyor. Kısa bir süre önce yayın hayatına başlayan bir proje olarak oldukça başarılı bir işe imza atan Kanunsuz Topraklar isimli yapım hakkında detaylı bilgiler ve merak edilenler haberimizin devamında yer almaktadır.

Dizide başarılı yönetmen Faruk Teber’in seyircileri hayran bırakan bir dünya yarattığı çekimler oldukça eğlenceli ve yoğun bir şekilde devam ediyor. Oyuncu kadrosu ile birlikte kamera arkası ekibi de diziye büyük emek harcıyor ve proje hakkında hiçbir detayı atlamadan ekranlarda yer alıyor.

Son olarak başarılı proje hakkında üzücü bir habere ulaşıldı ve bir ayrılığın yaşandığı öğrenildi. Konu hakkında detaylar ise gazeteci Birsen Altuntaş tarafından açıklandı ve ayrılık haberi dizi hayranları tarafından üzüntüyle karşılandı. Bugüne kadar yaptığı projeler ile büyük başarılara imza atan ve adından söz ettiren ünlü yönetmen Faruk Teber’in Kanunsuz Topraklar isimli diziyi bıraktığı bilgisine ulaşıldı.

Dizinin ilk bölümünden bugüne kadar yetenekli yönetmen Faruk Teber, Kanunsuz Topraklar’da yapımın genel konseptini belirlemiş ve detaylara hakim olarak çok başarılı işlere imza atmıştı. 1940'lı senelerde geçen yapım için ünlü yönetmen, bilgisini konuşturmuş ve dekorlardan dönem kostümlerine kadar var olan her detayı titiz bir şekilde incelemişti. Yapılan titiz inceleme sonrasında önemli kararlar alan yönetmen Faruk Teber, dizinin yeni bölümleri ile de adından söz ettirmeye devam ediyor. Yapılan hazırlık sonrasında isabetli kararlar alarak ekran başındaki izleyicileri kendine hayran bırakan yönetmen diziye veda etmesi ile adından söz ettirdi.

Etkili bir atmosfer oluşturarak projeye imzasını atmayı başaran Teber, geçtiğimiz sene de seyirci karşısına çıkan Maria ile Mustafa dizisinde her şeyin yoluna girmesi ardından projeye veda etmişti.