Kanunsuz Topraklar Başladı! Peki Sonuçlar Nasıl?

Fox TV ekranlarında Kanunsuz Topraklar ismi ile birinci bölümünü seyirci karşısına çıkaran dizi beğeni topladı. Çarşamba rekabetine dahil olan ve oyuncu kadrosu ile dikkat çeken projenin sonuçları ise merak konusu oldu. Dizinin yayınlandığı günde Sadakatsiz ve Kuruluş Osman gibi iki başarılı yapım da bulunuyor. Yayın hayatına yeni başlayan Kanunsuz Topraklar’ın ise nasıl sonuçlar aldığı ve rakiplerinin üzerine çıkıp çıkamadığı araştırıldı.

İkinci sezonu ile ekranlara geri dönen Sadakatsiz dizisi, Çarşamba akşamlarında yayınlanmaya devam ediyordu ve Kuruluş Osman dizisi ekranlarda bulunuyordu. 6 Ekim tarihinde başlayacak olan Kuruluş Osman, dengeleri değiştirecek ve farklı bir tablo ortaya çıkacak. Uğur Güneş ile Esra Bilgiç'in başrollerde bulunduğu Kanunsuz Topraklar ilk bölümü ile büyük başarılara imza attı ve adından söz ettirdi.

Uğur Güneş ile Esra Bilgiç'in başrolünde bulunduğu dizi Kanunsuz Topraklar, hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine topluyor. Yapımın hikayesi 1939'lu yıllarda geçerken Zonguldak'taki kömür madenlerin de konu işleniyor. Ünlü isimlerin oyunculuk performansları ve oluşturulan atmosfer ile FOX TV'de yayınlanan Kanunsuz Topraklar oldukça iddialı.

Birinci bölümünü yayınlayan dizi tüm kişiler kategorisinde 4. oldu ve dizinin reyting sonuçları ortalamanın üzerinde geldi. Günü AB’de de 5. olarak bitiren proje ortalama oranlar alarak bu kategoride de başarı sağladı. Dizi en iyi reyting oranını ise ABC1’de elde etti ve günü 3. olarak tamamladı.

Sadakatsiz isimli çok etkili bir yapımın 2. sezona başladığı akşamda yayınlanan Kanunsuz Topraklar dizisi birinci bölüm sonuçları ile ne kadar başarılı olacağını gözler önüne serdi. İzleyici kitlesi, yapımın hikâyesinden çok etkilendiklerini söylerken dizi sosyal medyaya da taşındı. Bir dönem dizisi olarak yayına getirilen Kanunsuz Topraklar, ilk bölümü ile oldukça başarılı sonuçlara ulaştı ve gelecek hafta yaşanacak olaylar merak konusu oldu.