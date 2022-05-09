Kanser Hastası Kayınvalidesini Anneler Günü’nde Öldüresiye Dövdü

Samsun’da insanın kanını donduran bir şiddet olayına tanıklık edildi ve üzücü konu gündemde geniş bir yer kapladı. Bir damat eşi ile boşanma davası devam ederken Anneler Günü'nde kanser hastası olan kayınvalidesine öldüresiye dayak attı ve damadın daha sonra serbest bırakılması dikkat çekti. Samsun’da meydana gelen dehşet verici şiddet olayı sonrasında söz konusu damadın gözaltına alınması ardından serbest bırakıldı ve kayınvalide de dikkat çekici bir çağrı gerçekleştirdi. “Kadın sahip çıkın” çağrısı ile sesini duyurmaya çalışan kanser hastası kayınvalide dikkatleri üzerinde topladı. Samsun’da kanser hastası olduğu yönünde bilgilere ulaşılan kayınvalidesini Anneler Günü’nde öldüresiye döven damat ile ilgili detaylı bilgiler ve konu hakkında merak edilenler haberimizin devamında yer almaktadır.

Kan donduran olayın Samsun'un İlkadım ilçesinde Anneler Günü'nde meydana geldiği öğrenildi ve damadın gözaltına alınması ardından serbest bırakılması konu hakkında dikkat çeken bir detay olarak yorumlandı. Bir süre önce 37 yaşında ve 3 çocuk annesi sağlık çalışanı olan Duygu İ., şiddetli geçimsizlik sebebi ile 38 yaşındaki 13 yıllık eşi C.İ. hakkında boşanma davası açmıştı.

Çiftin boşanma davalarının Samsun Adliyesi’nde devam ettiği öğrenildi ve çiftin oğulları da hafta sonu olması sebebi ile babasının yanında kalmayı tercih etti. Daha sonra A.İ.’nin babasının yanında yer alan annesini arayıp nerede olduklarını sorduğu öğrenildi.

59 yaşındaki annesi Faide Mermer ile Duygu İ. ise oğluna, birlikte o gün kardeşinin evine gittiklerini açıkladı. C.İ. çocuğunu yanına alığ aracı ile beraber kayınbiraderinin evinin önüne geldi ve söz konusu yerde 59 yaşındaki kanser hastası kayınvalidesi ile tartışmaya başladı. C.İ.’nin eşi ve 3 çocuğunun gözü önünde kanser hastası kadını apartman içinde yere yatırıp defalarca yumrukladığı öğrenildi.