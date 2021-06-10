Kanal İstanbul gözbebeği Beyaz Yalı Dünya gündeminde! Katarlılar'ın Beyaz Yalı sevdası bitmiyor

İstanbul'da gündem Kanal İstanbul.. Kanal İstanbul için ise gözler Beyaz Yalı'da. Küçükcekmece'de yer alan Beyaz Yalı için dünya yatırımcıları sıraya girdi.

Önce Kentsel dönüşüm ile almak istediler, Otel yapmak için istediler yine olmayınca Beyaz Yalı şimdi Kentsel Dönüşüm bir numaralı adresi. Denize sıfır muhteşem konumuyla yatırımcıların aklını çelen Beyaz Yalı'da Katarlılar sevdası bitmiyor.

50 senelik mazi! 10 Milyon Dolara vermediler

50 senelik mazileri olduğunu söyleyen bina sakinleri, Katarlılar tarafından gelen 10 milyon dolar tekliflerini bile kabul etmiyor.

Beyaz Yalı olmadan Kanal İstanbul başlamayacağını çok iyi bilen ve 26 Haziran tarihinde adeta değerine değer katacak Beyaz Yalı Katarlıların mı Rusların mı olacak merak ediliyor.

Katarlılar gibi Ruslarında bu hafta içi Beyaz Yalı daire daire alma operasyonun başladığı öğrenildi.