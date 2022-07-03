Kanal D’den Kovulan Buket Aydın Konuştu! Yıldırım Demirören İddiasına Hangi Cevap Geldi?

İstanbul Kültür Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra Atilla İlhan’ın şiirleri üzerine master yaparak yüksek lisansını tamamlayan Buket Aydın, Sedat Peker’in iddialarına hangi yanıtı verdi? Dün akşam saatlerinde sosyal medya hesabı üzerinden evli olan Yıldırım Demirören’in Buket Aydın ile aşk yaşadığını ve onu sunucu yaptığını açıklayan Sedat Peker gündemi sallamıştı.

Sedat Peker Anlattı, Buket Aydın Bitti!

Buket Aydın’ın Yıldırım Demirören sayesinde sunucu olduğunu yazan Sedat Peker, çiftin yasak aşkını da ifşalamıştı. Yapılan paylaşımlar sonrasında Twitter gündeminde üst sıralarda yerini koruyan Buket Aydın en çok tıklanan isimler arasında yer aldı. Yasak aşkı ile tepki çeken adından söz ettiren ünlü sunucu sosyal medya hesabından yapacağı paylaşım ile de merak edildi. Bu sırada ünlü ismin Instagram hesabında da takipçi sayısı artış gösterdi ve sosyal medya kullanıcıları Aydın’ın bir sonraki paylaşımını merak içerisinde bekledi.

37 Yaşındaki Buket Aydın’ın Yasak Aşkı İfşa Oldu!

Yaptığı her şey, çekildiği fotoğraflar, kariyer hayatı ve takılarına kadar konuşulan ünlü sunucu Buket Aydın, Sedat Peker’in ağına takıldı. Yıldırım Demirören ifşalarında yer alan ünlü sunucu bir süre önce Kanal D’den kovulmuştu. Evli bir adam olan Yıldırım Demirören ile yaşadığı yasak aşkı ile eleştiri oklarının hedefi olan Buket Aydın, sonraki hamlesi ile merak ediliyor.

37 yaşındaki sunucu Buket Aydın’ın Sedat Peker’in iddiaları sonrasında Yıldırım Demirören hakkında yakın çevresine böyle bir durumun olmadığı şeklinde açıklamalar yaptığı tahmin ediliyor. Gündem olan sunucu bugüne kadar yaptığı işler ile de merak edilmişti. Konu hakkında edinilen bilgilere göre ilk olarak özel bir radyoda spikerlik yapan Buket Aydın, Kanal D’den kovulması ile adından söz ettirmişti.

Bir süre sonra Kanaltürk’e transfer olan ve orada spor haberleri, haftasonu akşam haberleri ve sabah haberlerini sunan Aydın, CNN Türk’e ise 2009’da geçiş yapmıştı. TRT Türk’e ise 2010’da giriş yapan sunucu, bir sene sonra ise NTV ‘nin kadrosuna dahil olmuştu.

Bugüne kadar yaptığı işler, okuduğu okullar ve evliliği ile gündem olan ünlü sunucu Buket Aydın, bu defa evli olan Yıldırım Demirören ile yaşadığı yasak aşk ile tepki çekti. Sunucunun kolundaki Rolex saati Yıldırım Demirören’in mi yoksa Emir Sarıgül’ün mü aldığı merak konusu olmuştu. Konu hakkında edinilen bilgilere göre ünlü sunucu Buket Aydın’ın sınır bölgesinde koluna taktığı ve savaş muhabiri olarak fotoğraf çektiği sırada hediyenin sahibi olan isim Emir Sarıgül olarak öğrenilmişti. Kanal D’den kovulan sunucu Aydın, Rolex saati ile de konuşuldu ve sosyal medya kullanıcılarını şaşkınlığa sürükledi.

Erci Baykal Kimdir, Buket Aydın’ın Eski Eşi Erci Baykal Kimdir, Kaç Yaşında, Ne İş Yapıyor?

Yasak aşkı ile gündem olan ünlü sunucu Buket Aydın’ın eski eşi Erci Baykal’ın 1979 doğumlu olduğu ve 43 yaşında olduğu öğrenildi. 2013 ile 2020 seneleri arasında sunucu Buket Aydın ile evli kalan Erci Baykal da arama motorlarında en çok aratılan isimler arasında yer aldı.

Paris’te Balayı Yapmışlardı

Kadıköy Anadolu Lisesi, FMW Işık Üniversitesi ve Bahçeşehir Üniversitesi’nde eğitim gören Erci Baykal merak konusu oldu. 7 yıl boyuncu ünlü sunucu Buket Aydın ile eski eşi Erci Baykal, balayı için Paris’i tercih etmişti. Erci Baykal’ın 2016 senesinde Bahçeşehir Üniversitesi'nde okutman olarak işe başladığı ve 2017 yılında ise görevini sonlandırdığı öğrenildi. Bunun yanı sıra 2006’da ise İdeal Gümrük Müşavirliği bünyesinde çalıştığı öğrenilen Erce Baykal, bu mesleğe 12 yıl boyunca devam etmesi ile de dikkat çekti.