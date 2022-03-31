Kanal D'den Bir Yaz Dizisi Projesi

Çok ses getirecek Bir Yaz dizisi için hazırlıklara başlayan Kanal D, Bu gelişme ile adından söz ettirdi ve yaşanacak olan olaylar merak konusu oldu. Başrollerde Burak Yörük ve İlayda Alişan gibi birbirinden başarılı iki ismin yer alacağı Bir Yaz Dizisi isimli projenin hikayesi ise dikkat çekti. Kış mevsiminin sonlarına yaklaşılırken kanal yaz dizileri için hazırlıklar yapmaya başladı ve dizinin oyuncu kadrosu ve ismi üzerinde çalışmalar gerçekleşti. Kanal D geçtiğimiz sezonda Baht Oyunu isimli dizi ile Aytaç Şaşmaz ve Cemre Baysel’i yıldız haline getirmiş ve çift çok ünlü olmuştu. Bu defa yeni yaz dizisi hazırlıklarına başlayan Kanal D projesinde İlayda Alişan ve Burak Yörük gibi iki genç oyuncu başrolü paylaşacak. Diğer taraftan Bir Yaz Dizisi isimli projenin yönetmenliği ise Bizim Hikaye dizisine imzasını atan Serdar Gözelekli tarafından üstlenilecek. Peki Bir Yaz Dizisi isimli yapımın konusu nedir, oyuncuları kimdir?

Projede çok ünlü bir aktör ile ünlü olmak isteyen bir oyuncu adayının hayat hikayesi izleyici karşısına çıkacak ve seyirci kitlesi ile buluşacak. Çok sayıda yaz dizisi fazla önemsenmez Fakat çok sayıda genç oyuncuya kapısını aralayarak onları geniş kitleler ile buluşturur.

Bir Yaz Dizisi isimli projenin yapımcılığı Kanal D İç Yapımlar tarafından üstlenilecek ve dizinin senaryosu İlker Arslan ve Barış Erdoğan tarafından kaleme alınacak. Ünlü Senarist Barış Erdoğan daha önce yurtdışında çok sayıda ülkede gösterilen ve büyük başarıya ulaşan Afili Aşk dizisinin senaryosuna da imzasını atmıştı.

İlayda Alişan isimli genç oyuncu ise Çukur ve Masumiyet gibi dizilerle sergilemiş olduğu performans ile dikkatleri üzerine çekmiş ve adından söz ettirmişti. Aslında Hakim dizisinin oyuncu kadrosuna katılacak olan İlayda Alişan daha sonra dizinin kadrosundan ayrıldı ve bir yaz dizisinde oynamaya karar verdi.