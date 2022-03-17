Kanal D Yeni Dizi Müjdesi Verdi

Kanal D televizyon dizilerinde marka olma noktasında zirvede yer alıyor ve izlenme oranları da bu durumu kanıtlayan nitelikte olarak gözlemleniyor. Diğer taraftan bir süre önce kanal dizi performanslarında çok iyi noktalara ulaşamamıştı fakat bazı projeler ise kanalı yeniden öne çıkarmaya yetti. Geçen sezondan bu yana değişen durumlar Kanal D'nin tekrardan iddialı dizilerin adresi olabileceğini ortaya koydu.

Yayın hayatına başladığı sıralarda ekranlarda fırtınalar estiren Sadakatsiz isimli televizyon dizisi projesinin iyi bir çıkışta imza atması sonrasında Camdaki kız da oldukça başarılı bir şekilde ekranlarda yer almış ve adından söz ettirmişti. Sadakatsiz ve Camdaki Kız seyirci kütlesinden tam not almış ve söz konusu dizinin beğeni toplaması kanalın çok başarılı bir süreç geçirmekte olduğunu kanıtlamıştı. Bu durum aynı zamanda kanalın büyük bir kazanç sağlamasını da sağlamış ve Yargı isimli dizi projesi de pazar akşamlarının zirvesinde yer almıştı. Diğer taraftan Arka Sokaklar ise 16. sezonda bile birincilikler almaya devam ediyor ve bu durum da Kanal D'yi tekrardan öne çıkarıyor.

Dram hikayesine ve yeni başlamasına rağmen milyonları ekran başına toplayan Üç Kız Kardeş isimli yeni dizi ise ekranların bir diğer gözdesi. Kanal hakkında edinilen son bilgilere göre yeni bir yazlık yapım için hazırlık yapıldığı öğrenildi ve konu hakkında detaylar merak konusu oldu. İlker Arslan ve Barış Erdoğan'ın yazdığı yazlık dizinin yönetmeninin ise Serdar Gözelekli olduğu açıklandı.

Daha önce de kendi koleksiyon şirketi aracılığı ile diziler yaptıran Kanal D, 1992 ile 2018 yılları arasında aktif bir şekilde çalışıyordu. Ulan İstanbul, Güneşi Beklerken, Benim Adım Gültepe, Adı Efsane, Şeref Meselesi ve Siyah Beyaz Aşk gibi dizilerin altında D Productions imzası vardı ve söz konusu diziler çok beğeniliyordu.