Kanal D Hata Yaptı!

Çarşamba akşamlarında Kanal D ekranlarında izleyici kitlesi karşısına çıkmakta olan Sadakatsiz isimli dizi, en sevilen projeler arasında yer alıyor. Dizinin izleyecek kitlesinden gördüğü ilgiye ve elde edilen reyting oranlarına bakıldığı zaman Sadakatsiz’in kanalın en önemli projesi olduğu şeklinde yorumlar yapılıyor. Sadakatsiz aynı zamanda Camdaki Kız ve Arka Sokaklar ile kanalın gücünü ortaya koyan projeler arasında da bulunmakta. Fakat kanalın bir hata yapması ise tepki çeken bir gelişme oldu.

Dizinin geçtiğimiz hafta yayınlanan fragmanında 2. sezon başlama tarihi olarak 22 Eylül Çarşamba gününe işaret edilmişti. Proje, Haziran ayının başında 31. yeni bölümü ile sezon finali yaparak yayın hayatına ara vermişti. İzleyici ise sevilen dizi Sadakatsiz’in geri dönüş heyecanını yaşamaktaydı. Merak ile heyecan ile ekran başına geçen izleyici, ikinci sezon tarihi ile ilgili araştırmalar yapmakta ve daha önce açıklandığı gibi 22 eylül Çarşamba günü beklemekteydi.

Yapılan açıklamanın aksine Sadakatsiz dizisi, 22 Eylül Çarşamba gününde izleyici kitlesi ile buluşamadı. Sadakatsiz dizisi yerine Yargı dizisinin tekrar bölümünün Kanal D ekranlarında yayınlanması izleyicinin isyan etmesine sebep oldu. Sosyal medya hesaplarından bu üzücü durum hakkında yorumlar gerçekleştiren izleyiciler de yapılanın hoş olmadığı şeklinde ifadeler kullandı. Caner Cindoruk, Melis Sezen ve Cansu Dere gibi birbirinden başarılı 3 oyuncunun başrollerinde bulunduğu Sadakatsiz dizisinin ikinci sezonunun ilk bölümünün ertelenmesi memnuniyet ile karşılanmadı.

Fragmanında ise Asya, Volkan ve Derin arasındaki aşk üçgeninin çok farklı bir yöne evrildiği şeklinde yorumlar yapıldı. Seyirci kitlesi fragmanda gösterilen sahnelere tepkide bulunurken yeni bölümün ertelenmesi de hoş karşılanmadı. Sert yorumlar yapan izleyici kitlesi Haziran ayından bugüne kadar dizinin ikinci sezonu beklemekteydi. Kanalın ise en önemli dizileri arasında bulunan Sadakatsiz için bu şekilde bir planlama hatası yapması şaşırtıcı bir durum olarak görüldü.