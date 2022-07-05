Kanada: Yerli Çocuklara Tazminat Konusunda Nihai Anlaşmaya Varıldı

Kanada hükümeti ve Birinci Milletler Meclisi (AFN) , devlet hizmetlerinin sağlanmasında yıllarca ayrımcılığa uğrayan Yerli çocuklara tazminat konusunda nihai bir anlaşmaya varıldığını duyurdu .

Kanada Pazartesi günü yaptığı açıklamada, 15.55 milyar dolarlık (20 milyar dolarlık Kanada) anlaşmanın ülke tarihindeki en büyük uzlaşma anlaşması olduğunu söyledi. Yine de Kanada İnsan Hakları Mahkemesi ve Kanada Federal Mahkemesi tarafından onaylanması gerekiyor.

AFN Manitoba Bölge Şefi Cindy Woodhouse yaptığı açıklamada, "Otuz yıllık savunuculuk ve aylarca süren müzakerelerin ardından AFN, çocuklarımız ve ailelerimiz için bu tarihi tazminat anlaşmasının şartlarına ulaşmaktan memnun" dedi.

“First Nations çocukları her zaman adil ve eşit muameleyi hak ettiler ve bu 20 milyar dolarlık tazminat anlaşması, bunun politika ya da uygulama olmadığını kabul ediyor.”

Yerli liderler ve topluluk savunucuları, Kanada'nın, federal hükümetin çocuk ve aile hizmetlerinin sağlanmasında Yerli insanlara karşı ayrımcılık yaptığını tespit eden 2016 Kanada İnsan Hakları Mahkemesi kararına uymasını sağlamak için mücadele etti.

Mahkeme, Kanada'nın etkilenen her çocuğa Kanada İnsan Hakları Yasası uyarınca izin verilen maksimum tutar olan 31.094 $ (40.000 Kanada Doları) ödemesini emrettiğini söyledi.

Nüfus sayımı verilerine göre, 2016 yılında koruyucu ailedeki çocukların sadece yüzde 52'sinden fazlası Yerli idi, Yerli çocuklar ise ülkenin toplam çocuk nüfusunun sadece yüzde 7,7'sini oluşturuyordu.

Kanada, sistemlerinin ayrımcı olduğunu kabul etti, ancak tazminat ödemesi ve reformları finanse etmesi için defalarca emirlerle savaştı.

Hükümet, diğerlerinin yanı sıra, Nisan 1991 ile Mart 2022 arasında First Nations Çocuk ve Aile Hizmetleri programı kapsamında evlerinden çıkarılan çocukların tazminat almaya hak kazanacağını söyledi.

Kanada Kraliyet-Yerli İlişkileri Bakanı Marc Miller Pazartesi günkü açıklamasında, "Bu, ayrımcı finansman uygulamalarından zarar görenleri telafi etmek için önemli ve gerekli bir adım olsa da, korkunç acı ve ıstırap pahasına geldi" dedi.

“Umarım tazminat konusundaki bu anlaşma, biz çocuk ve aile hizmetlerinde reform yapmak için ortaklarla birlikte çalışmaya devam ederken, tüm Birleşmiş Milletler çocuklarının aileleri ve toplulukları ile birlikte büyüyüp gelişebileceği bir geleceğe bizi yaklaştıracaktır.”

Şikayeti Kanada İnsan Hakları Mahkemesi'ne getiren First Nations Çocuk ve Aile Bakım Derneği'nin genel müdürü Cindy Blackstock, grubun mahkemenin emirlerini karşıladığından emin olmak için anlaşmayı gözden geçireceğini söyledi.