Kanada Sınırları İçindeki Savaş

Şef Gis'day'wa'nın kamyonu dağın çam ağaçlarıyla çevrili yollarında ilerlerken kar yağdı. Cuma akşamı erken saatlerdi ve Wet'suwet'en'in kalıtsal şefi ve ailesi beni yanlarında Wet'suwet'en Yintah'a (toprak veya bölge) götürüyorlardı.

Avcılık, balıkçılık ve karadan uzakta yaşayarak büyüdüğü atalarının toprakları, ama gözleri manzarada gezinip davetsiz misafirleri ararken, sanki beni içeri kaçırıyormuş gibi hissettim.

Kutsal bir Wet'suwet'en nehri olan Wedzin Kwa'ya paralel uzanan bir köprüye yaklaştığımızda, iki Kanada Kraliyet Atlı Polisi (RCMP) memuru tarafından yönetilen bir kontrol noktası gördük. Yüzleri kısmen kapalı, meşalelerini kamyona doğru tuttular, şefin ehliyetini görmek istediler ve bu yollarda ne işimiz olduğunu öğrenmek istediler.

Gis'day'wa onlara bu toprakların kalıtsal şefi olduğunu bildirdi ve subaylar talimat için amirlerine telsizle ayrıldı. Şefin atalarının kemikleri buraya gömülüdür ve Wet'suwet'en klanlarının savaş ve ticaretinin kadim yolları geniş topraklardan geçer, ancak şimdi oraya girmek için izin istemesi gerekir. 10 dakikalık bir bekleyişin ardından bu izin verildi.

Ancak RCMP ile olan tüm etkileşimler bu kadar barışçıl geçmez. İki saatten kısa bir süre önce, Yerli toprak savunucuları ve iki gazeteci meslektaşım – foto muhabiri Amber Bracken ve belgesel yapımcısı Michael Toledano – dahil olmak üzere bir düzineden fazla insan, bu dağa arabayla 45 dakika sonra silah zoruyla tutuklandı.

Kıyı GasLink (CGL) boru hattı için proje sahalarına ve çalışma kamplarına ana erişim noktası olarak hizmet veren uzak bir yol olan Morice Nehri Orman Hizmet Yolu üzerinde arazi savunucuları tarafından kurulan Coyote Kampında bir kabindeydiler. 6.6 milyar dolarlık sıvılaştırılmış doğal gaz boru hattı, kuzey Britanya Kolumbiyası (BC) boyunca 670km (416 mil) boyunca uzanacak. Bunun yaklaşık 193 km'si (120 mil) teslim edilmemiş Wet'suwet'en bölgesinden geçer - hiçbir zaman Kraliyet veya Kanada'ya yasal olarak devredilmemiş bir arazi. Kamp, CGL'nin saf insanların doğrudan içebileceği bir nehir olan Wedzin Kwa'nın altındaki boru hattı için bir tünel açma planlarını durdurmak için kuruldu.

14 Kasım'da Gidimt'en Klanının üyeleri - Wet'suwet'en Ulusu'ndaki beş kişiden biri ve her bir klanın birkaç evden oluştuğu - diğer Wet'suwet'en klanlarının üyeleri ve destekçileri ile birlikte hizmet ettiler. CGL'ye tahliye bildirimi.

Beş Wet'suwet'en klanını temsil eden kalıtsal şefler, yalnızca grup konseyi liderlerinin onayına sahip olan CGL'yi reddetti.

Bando konseyleri, First Nations'ın siyasi, ekonomik, altyapı ve toplumsal gelişiminin her yönünü dikte etmeye çalışmak için 100 yıldan fazla bir süre önce dayatılan ırkçı bir yasa olan Kanada'nın Hint Yasası tarafından kurulan bir sistemin parçasıdır. Ancak birçok İlk Ulus bu sömürge kurumunu reddediyor ve bunun yerine liderlik için çok eski zamanlardan beri yürürlükte olan geleneksel bir yönetim sisteminin parçası olan kalıtsal şeflerine bakıyor.

CGL'nin ana şirketi olan TC Energy ve eyalet ve federal hükümetler, grup konseyi liderliğiyle anlaşmalar imzaladıklarında, kalıtsal şefleri atlattılar.