Kanada Kamyoncuları Protesto Etti

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, yerel yetkililerin federal destek çağrısıyla başkenti felç eden yüzlerce kamyoncunun protestosunun sona ermesini talep ediyor.

Sözde "Özgürlük Konvoyu" ve destekçileri, Kanada'nın ABD ile kara sınırını geçmek için kamyoncuların COVID-19'a karşı tamamen aşılanmasını gerektiren bir emri kınamak için Ocak ayı sonlarında Ottawa'ya gelmeye başladı.

Kanada Anti-Nefret Ağı kar amacı gütmeyen gruba göre, protestolar İslamofobik, Yahudi karşıtı ve diğer nefret dolu görüşleri savunan tanınmış aşırı sağcı isimler tarafından düzenlendi. O zamandan beri COVID-19 sağlık kısıtlamalarına ve Trudeau hükümetine karşı daha geniş çaplı protestolara dönüştüler ve Ottawa'yı bir haftadan uzun bir süre durma noktasına getirdi.

Trudeau, Pazartesi günü Avam Kamarası'nda koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından bir hafta tecrit edildikten sonra parlamentoya dönüşüyle ilgili acil bir tartışma sırasında yaptığı açıklamada, "Buna bir son vermek zorunda." dedi.

"Bu pandemi tüm Kanadalılar için berbat oldu," diye ekledi, gözle görülür şekilde hayal kırıklığına uğradı. "Ama Kanadalılar bunu atlatmanın yolunun bilimi dinlemeye devam etmek olduğunu, birbirlerine yaslanmaya devam etmek olduğunu biliyorlar."

Trudeau, hangi önlemlerin planlanabileceğini detaylandırmadan federal hükümete "eyalet ve şehrin ihtiyaç duyduğu kaynaklarla" destek sözü verdi.

Trudeau'nun yorumları, Ottawa Belediye Başkanı Jim Watson'ın federal hükümeti 1800 polis memuru daha göndermeye ve yerel halkı çileden çıkaran "bu kuşatmayı sona erdirmek" için protestocularla çalışmak üzere bir arabulucu atamaya çağırmasının ardından geldi.

Konvoy katılımcıları birkaç gün boyunca kornalarını sürekli çaldılar, yerleşim sokaklarını kapattılar, gece geç saatlerde havai fişekler açtılar, yerel sakinleri taciz ettiler ve genellikle yaklaşık bir milyon nüfuslu Ottawa'nın merkezinde günlük yaşamı aksattılar.

Bölge sakini Tim Abray bu hafta El Cezire'ye verdiği demeçte, "İnsanların sokaklarda kendilerini güvende hissetmemeleri, güpegündüz kendi parklarımızda özgürce yürüyemememiz, kimseye bir şey söylemememiz veya yapmamamız, işgal altında olduğumuz hissine kesinlikle katkıda bulundu." dedi.

Pazar günü Watson, başkentte olağanüstü hal ilan ederek protestoları "kontrolden çıktığını" ilan etti.

Protestoya katılan 59 yaşındaki çiftçi ve kamyoncu John Lambert, "Bizimle ne yapacaklarını bilmiyorlar." dedi. "Tek yapmaları gereken akıllarını başlarına almak. Bunu çözmek onlara kalmış."

Bazı konvoy organizatörleri tarafından hazırlanan bir mutabakat anlaşması, Senato ve genel valiyi aşı mandaları, aşı pasaportları ve koronavirüsle ilgili para cezaları da dahil olmak üzere tüm COVID-19 bordürlerini kaldırmayı veya "yasal yetki pozisyonlarını derhal istifa etmeye" çağırıyor.

Protesto organizatörü Tamara Lich, eylemcilerin krizden çıkmanın bir yolunu bulmak için hükümetle çatışmaya istekli olduklarını, ancak kısıtlamaların hafifletilmesinde ısrar ettiğini söyledi.

YouTube'da yayınlanan bir toplantıda konuşan Lich, "Şu anda yapmaya çalıştığımız şey, oturma eylemi ayarlayabilmemiz için tüm federal partilere ulaşmaktır." dedi.

Başkentin merkezinin tıkanmış olması ve işyerlerinin kapanmak zorunda kalmasıyla, polis uzun süren kriz nedeniyle ateş altına alındı.

Protestocular üzerindeki baskıyı arttırmak için, Pazar günü Ottawa polisi, insanların mitinglere yakıt ve diğer malzemeleri getirmesini yasaklayarak gösterileri evcilleştirmek için yeni önlemler açıkladı.

Polis Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Göstericilere maddi destek (gaz vb.) getirmeye çalışan herkes tutuklanmaya maruz kalabilir." dedi.