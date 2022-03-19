Kamyoncuların Konvoyu Kanada'da Polislik Hakkında Ne Ortaya Çıkardı?

Kanada'nın başkentinin sözde "Özgürlük Konvoyu" tarafından işgal edilerek yankıları sürüyor ve bu durum pandemi politikaları, halk protestolarının sınırları ve ülkedeki aşırı sağcı, beyaz üstünlükçü grupların varlığı hakkında soru işaretleri yaratıyor.

Ayrıca, birçok Ottawa sakininin üç hafta boyunca şehrin şehir merkezini felç eden konvoy katılımcılarının tehditleri ve tacizleri nedeniyle terk edildiklerini söylemesi nedeniyle polisin rolü hakkında devam eden bir tartışmayı da teşvik etti.

Toronto Üniversitesi'nde sosyoloji profesörü olan Akwasi Owusu-Bempah, "Bu, polisin rolü ve işlevi, yaptıklarının kapsamı - olması gerektiği gibi - tartışma ve tartışma için bir katalizör görevi görecektir," dedi.

"Polis sağ milliyetçilerin, beyaz milliyetçilerin etrafındaki endişeleri daha ciddiye almış olsaydı; çevrimiçi olarak tartışılanlara ve bazı organizatörlerin benzer gösteriler düzenleme girişimlerine dikkat etseydiler, belki de bu önlenebilirdi." dedi.

Polis tepkisi

Kanadalı kamyonculardan oluşan kalabalık grup ve destekçileri, Kanada'nın ABD sınırını geçen kamyon şoförlerine yönelik koronavirüs aşısı mandasını protesto etmek için Ocak ayı sonlarında "Özgürlük Konvoyu" pankartı altında miting yaparak Batı Kanada'dan Ottawa'ya hareket etti.

Ancak çok hızlı bir şekilde, Kanada medyası konvoyun ana organizatörlerinden bazılarının beyaz üstünlükçü görüşleri ve komplo teorilerini benimsediği bilinen aktivistler olduğunu bildirdi. Bazıları daha önce Wexit ve Yellow Vests Canada gibi sağ hareketlerde yer aldı.

Bazıları, Kanada'daki tüm koronavirüs bordürlerinin kaldırılmasından Başbakan Justin Trudeau'nun hükümetinin görevden alınmasına kadar tüm talepleri karşılanana kadar Ottawa'da kalma niyetlerinden açıkça bahsetti. Konvoy destekçisi Jim Doerksen, konvoyun başkente ulaşmasından günler önce 26 Ocak'ta Saskatchewan'ın Saskatoon kentinde Global News'e verdiği demeçte, "İç savaşı savunuyorum." dedi. "eğer insanlar ayağa kalkmak istemiyorlarsa, silahlarımız var – ayağa kalkacağız ve onları dışarı çıkaracağız."

Buna rağmen, Ottawa Polis Teşkilatı (OPS) göstericilerin büyük teçhizatlarını ve diğer büyük araçlarını şehrin kalbine sürmelerini engellemedi. OPS, ilk kamyonların geldiği gün olan 28 Ocak'ta attığı bir dizi tweet'te, halkın protesto hakkına saygı duyduğu belirtildi. Kuvvet, "Bu olayla ilgili sosyal medyada uygunsuz ve tehditkar bir dilin farkındayız." dedi. "Göstericileri, mesajını herkes için güvenli bir şekilde iletmeye odaklanmaya teşvik ediyoruz."