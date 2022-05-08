Kamu Ya Da Özel Banka Farkı Olmaksızın Bütün Emekli Vatandaşların Hesaplarına 2.500 TL Para Gönderiliyor

Emekli vatandaşlar bankalar açısından potansiyel müşteri kitlesini oluşturmaya devam ediyor. Bu açıdan bakıldığında Sosyal Güvenlik Kurumu ile bankalar arasında gerçekleştirilen protokol gereği, emekli vatandaşlar aylıklarını istedikleri bankadan alma serbestisine sahip. Aylıklarını aldıkları bankalarda 3 yıl boyunca kalma sözü verilmesi durumunda ise banka aracılığı ile emekli promosyon ödemesi adı altında kendilerine ilave bir ödeme yapılıyor. Protokol gereği aylıklarının seviyesine göre tespit edilmiş bu tutarların yanında aynı zamanda bazı özel bankalar ilave promosyon ödemesi ile gerçekleştiriyor. Hangi bankanın ne kadar emekli promosyonu ödediğini bu haberimizin detaylarında öğrenebilirsiniz.

Akbank emekli promosyon ödemesi ne kadar 2022?

Akbank emekli vatandaşları en yüksek promosyon ödemesi gerçekleştiren bankalar arasında yer alıyor. 1500 TL'ye kadar emekli aylığı alan vatandaşlar, 3 yıl boyunca Akbank üzerinden emekli aylıklarını alma söz vermeleri halinde kendilerine 1850 TL tutarında promosyon ödemesi yapılıyor ki diğer taraftan 1500 TL 2.500 TL arasında emekli aylığı alan vatandaşlara 2300 TL ve 2500 TL den daha fazla emekli aylığı alan vatandaşlara ise toplamda 2750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılacak.

Yapı Kredi Bankası emekli promosyon ödemesi ne kadar 2022?

Yapı Kredi Bankası en yüksek promosyon ödemesi gerçekleştiren bankalar arasında yer almaktadır. Hazırlanan kampanya kapsamında 31 Mayıs 2022 tarihine kadar devam edecek ki bu çalışma kapsamında 2 bin 750 TL'ye varan promosyon ödemesi yapılacak. Buna göre 1.500 TL'ye kadar emekli aylığı alan vatandaşlara 1600 TL, 1500 TL 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 2.100 TL ve 2 bin 500 TL'den daha fazla emekli aylığı alan vatandaşlar ise 2500 TL tutarında emekli promosyon ödemesi yapılacak.

Kamu bankalarından Halkbank emekli promosyon ödemesi ne kadar?

1 kamu Bankası şeklinde faaliyetlerini sürdüren Halkbank, ilave promosyon ödemesi yapıyor Buna göre SGK ile bankalar arasında gerçekleştirilen protokol gereğince promosyon ödemesi yapılacak nokta Buna göre 1500 TL'ye kadar emekli maaşı alan vatandaşlara 500 TL ve 1.500 TL 2.500 TL arasında emekli maaşı alan vatandaşlara 625 TL ve 1.500 TL'den daha yüksek emekli aylığı alan vatandaşlara ise toplamda 750 TL tutarında emekli aylığı verilecek.