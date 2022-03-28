Kamu Bankası'ndan Kamu Personellerine Dev Kredi Kampanyası! Devlet memurlarına özel Halkbank tarafından cazip kredi avantajı sunuluyor. Nakit problemi yaşayan devlet memurlar bu kredi kampanyasından faydalanabilecek.

Halk Bankası Kamu Personellerine Özel Kredi Kampanyası Detayları Neler?

Halkbank tarafından kamu personellerinin bütün nakit gereksinimlerini gidermeleri açısından sunulan kredi kampanyası açısından bakıldığında 36 aylık vade seçeneği ile 100.000 TL'ye kadar nakit gereksinimleri açısından bütün kamu personellerinin faydalanabilecekleri kredi kapsamında, geri ödeme seçenekleri ile işlem gerçekleştirilebilir.

Memurların Halk Bankası'ndan çekecekleri 100.000 TL'lik kredinin taksit ödemelerini ise kendi bütçelerine göre yapmaları mümkündür. İstedikleri zaman aylık eşit ya da artış gösteren veya azalan, 3 ayda bir eşit gibi çeşitli seçeneklerden faydalanmaları, isterlerse de serbest ödemeli bir şekilde geri ödemelerini gerçekleştirme olanağı elde ederler. Kamu personellerinin nakit problemlerinin mevcut kredi paketi ile böylelikle çözülmesi bekleniyor.

Kamu Bankası Halkbank'tan Kamu Çalışanlarına 100 bin TL Kredi

100.000 TL'ye varan kredi istekleri açısından Halkbank’ı tercih edecek devlet memurlarının bütün nakit gereksinimleri böylelikle çözüme kavuşturulacak.

·50.000 TL'ye kadar nakit kredi isteklerinde 36 aylık vade seçeneği ile,

·50.000 TL'nin üzerinde çekilecek kredi tutarında ise 24 aylık vade seçenekleri sunulacak,

·25 bin TL gibi bir tutar ile ihtiyaç kredisi çekecek devlet memurları için yüzde 1.79 oranından başlayan faiz oranları ile gerçekleştirilen 36 aylık vadeli örnek bir hesaplama tablosuna göre aylık sadece 1004 TL taksit ile kredi ödemeleri çok rahat bir şekilde yerine getirilebilir