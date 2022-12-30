Kamu Bankası Vatandaşlara Müjdeyi Verdi! Cumhurbaşkanı Tarafından Onay Verildi, 100.000 TL Ödeme

Cumhurbaşkanı tarafından onay verildi. Kamu bankasından vatandaşlara 100 bin lira tutarında ödeme yapılacak. Yapılacak ödemede 36 ay vade seçeneği mevcut. Geri ödemelerde ilk taksit 3 ay ertelenebiliyor. Halkbank üzerinden yapılacak ödemeler için başvuruları kaçırmayın. 100 bin liraya kadar onay alabilirsiniz.

Halkbank üzerinden başvuru yapacak olan müşteriler, banka müşterisi olmaları durumunda gelir belgesiz olarak başvuruda bulunabilir. İhtiyaç kredisi 100 bin liraya kadar verilecek. Vade ise 36 ay olarak belirlendi. Banka üzerinden başvuru yapabilmek için bankanın belirlemiş olduğu politikalara uygun olunması gerekir. Kredi notunun iyi olmasının yanı sıra, bankalar üzerinden icralık veya avukatlık durumunun söz konusu olmaması gerekir.

Halkbank Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Halkbank üzerinden başvuruda bulunacak olan kişiler farklı yöntemleri kullanarak başvuruda bulunabilir. Kullanılacak yöntemlerden en sağlıklı olanı en yakın banka şubesine giderek başvuru yapmak gelir. Kredi başvurusu yapmak için kimliğiniz ile direkt başvuru yapabilirsiniz. Emekli kredisi için başvuru yapmak isteyenler, bu banka üzerinden emekli maaşı almaları halinde başvuru yapabilir. Başvuruda bulunacak kişi çalışan ise en az 6 aylık sigorta primlerinin ödenmesi gerekir. Bu şartları sağlayan kişiler banka üzerinden ihtiyaç kredisi için başvuru yapabilir.

Halkbank üzerinden başvuru yapabilmek için SMS yöntemi de kullanılabilir. Bu yöntemi kullanan kişilere en fazla 15 bin lira tutarında kredi imkânı tanınıyor. Yüksek limitli kredi için banka şubesine gitmeniz gerekir.

Halkbank Borç Kapatma Kredisi

Halkbank üzerinden başvuru yapabileceğiniz diğer kredi türü borç kapatma kredisidir. Diğer bankalar üzerinde bulunan kredi borçlarınız veya kredi kartı borçlarınızı kapatabilmek için borç kapatma kredisi alabilirsiniz. Halkbank üzerinden uygun faiz oranları ile kredi kullanabilirsiniz.

Halkbank Kredi Faiz Oranları

Halkbank üzerinden alınacak kredilerde faiz oranı 1,02 oranında belirlendi. Bazı müşterilere ise banka yüzde 0,99 oranında faiz oranı işlem yapıyor. Faiz oranları kredi notuna göre değişebiliyor.