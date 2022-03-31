Kamu Bankası Halkbank Kamu Çalışanlarını Unutmadı! 100.000 TL'ye Kadar Ödeme Alınması İçin Son Gün Bugün

Devlet dairelerinde çalışan memurlara özel bir şekilde kamu Bankası Halkbank'tan cazip kredi fırsatı sunuluyor. Nakit problemi bulunan bütün kamu personellerinin faydalanabilecekleri kredi detayları ve çok daha fazlası haberimizde...

Halk Bankası tarafından kamu çalışanlarına özel bir şekilde oluşturulan kredi kapsamında krediye onay verilmesinin sonrasında alakalı grupta bulunan bütün personellerin devlet bankası güvencesi altında 100.000 TL'ye kadar nakit gereksinimleri için bu destek ödemesinden faydalanmaları sağlanacak. Üstelik düşük faiz oranları ile vatandaşların rahat bir nefes almaları için taksit ödeme seçenekleri devlet memurlarının ceplerine göre oluşturulacak.

Devlet Memurlarına Özel İhtiyaç Kredisi Halkbank ‘ta

Halk Bankası tarafından kamuda çalışan müşterilerin bütün nakit gereksinimlerini gidermek amacıyla sunulan ihtiyaç kredisine talep her geçen gün biraz daha artıyor. Aylık yüzde 1.79 yüzden başlangıç yapan faiz oranları ile sunulmakta olan kredi kapsamında 36 aylık vade seçeneği oluşturulmuş ve böylelikle 100.000 TL'ye kadar olan nakit problemleri için bütün kamu personellerinin faydalanabilecekleri kredi kapsamında, esnek geri ödeme seçenekleri ile işlem gerçekleştirilebilecek.

Devlet memurlarının ihtiyaçlarının olması halinde bugün en son gün! Yani 31 Mart 2022 tarihine kadar süre verilen kredi kampanyasına katılım sağlamak isteyen kamu personellerinin banka şubesine dahi gitmelerine gerek olmadan mobil bankacılık uygulamaları üzerinden işlem gerçekleştirerek 100.000 TL'ye kadar nakit kredi kampanyasından faydalanmaları mümkündür.