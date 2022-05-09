Kamu Bankası Emeklilere Faizsiz 10 Bin TL Veriyor! Derhal Onaylıyor ve Hesaba Aktarılıyor. Türkiye'de en köklü kamu bankalarından Ziraat Bankası resmi internet sayfasında Genel Müdürlük birimi tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre emekli vatandaşlara enflasyon rakamları altında ezilmeleri açısından 10.000 TL tutarında faizsiz kredi verilecek. Başvuru detayları ve çok daha fazlası haberimizde...

Kısacık bir mesaj ile Ziraat Bankasından 10.000 TL alabilirsiniz. Uygun geri ödeme avantajları ile Ziraat Bankası'ndan kredinizi hemen şimdi alabilirsiniz. Başvuru nasıl yapılır? Ziraat Bankası'ndan emekli vatandaşlara anında 10.000 TL nakit ödemesinin bütün ayrıntıları haberimizde sizlerle...

Enflasyonun son dönemlerde yükselmesi ile beraber meydana gelen hayat pahalılığı sebebiyle emekli vatandaşların nakit problemleri artmaya devam ediyor. Ziraat Bankası bu problemi el atıp emekli vatandaşlara faizsiz ve kefilsiz hatta herhangi bir evrak işlemine gerek olmadan 10.000 TL tutarında krediyi 36 aylık vade seçeneği şeklinde 3 ay erteleme imkanı ile emekli vatandaşların hizmetine sunuyor.

Ziraat Bankası'ndan Sms İle 10.000 TL Kredi Avantajı

Ziraat Bankası'na sadece kısacık bir mesaj atarak 10 bin TL faizsiz kredi alabilmek amacıyla öncelikli olarak emekli aylıklarının bu bankadan alınıyor olması gerekir. Halihazırda emekli aylıklarını Ziraat Bankası'ndan alan emekli vatandaşlar için bu koşul aranmayacaktır. Başka bankalardan emekli aylığı alanların ise gerek e-devlet uygulaması üzerinden gerekse de bankanın şubeleri üzerinde bankanın internet ve mobil bankacılık uygulamaları özendirme maaşlarını Ziraat Bankası'na taşıdıktan sonra en çok 36 aylık vade seçeneği ile belirlenen bu 10.000 TL tutarında faizsiz kredi avantajından faydalanmaları mümkündür.