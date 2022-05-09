Kamu Bankalarından Vatandaşlara Dev Kampanya! ATM’lerden 15.000 TL Çekebilirsiniz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimat vermesi sonucunda kamu bankaları harekete geçti ve iki bayram arası vatandaşların nakit problemlerini gidermeleri açısından kendilerine 15.000 TL tutarında ve en çok 36 aylık vade seçeneği şeklinde oluşturulacak aylık yüzde 1.67 faiz oranı ile 3 ay ertelemeli bir şekilde Kredi avantajından faydalanmaları sağlanacak. Sadece kamu bankaları üzerinden alabileceğiniz bu nakit kampanyasında başvuru yapacak olan kişilere hemen işlem yapılarak en düşük faiz imkanları ile kredi imkanı sunulacak. 15.000 TL'ye kadaar gelir belgesiz olarak alacağınız bu krediler için ayrıca banka diğer bankalardaki borçlarınızı kaptmak istediğinizde sizlere 36 ay vadeye kadar 50.000 TL borç kapatma kredisi de verecektir. Sadece bireysel müşterilerin değil ticari vergi levhası olan kişilerin de katılacağı bu kampanya Ziraat Bankası başta olmak üzere Halkbank ve Vakıfbank üzerinden de verilmektedir. Devlet destekli olarak verilecek bu kredilerde banka hemen işlemlerini yapacak ve nakit kredi kullandıracaktır.

Ziraat Bankası 15.000 TL ihtiyaç kredisi kampanyası detayları neler?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı sonrasında Ziraat Bankası yönetimi tarafından sosyal medya hesapları ve resmi internet sayfası üzerinden yapılan son dakika açıklamasına göre vatandaşlar 36 aylık vadesi ne şekilde aylık 1. 67 faiz oranı ile 15 bin TL tutarında ihtiyaç kredisi verilecek nokta başvurular Ziraat Bank şubeleri ile mobil bankacılık uygulamalarından yapılabilir.

Halkbank 15.000 TL ihtiyaç kredisi kampanyası başvuru işlemleri nasıl yapılır?

Kamu bankalarından Halk Bankası'nın vereceği 15.000 TL tutarında ihtiyaç kredisinden faydalanmak amacıyla vatandaşların kendilerine en yakın Halkbank şubelerine gidip işlemlerini yapmaları mümkün olabileceği gibi diğer taraftan Halkbank mobil bankacılık uygulamaları üzerinden başvuru işlemlerini yapmaları mümkündür.

Vakıfbank 15.000 TL ihtiyaç kredisi duyurusu!

Kamu bankalarından üçüncüsü VakıfBank'ın vereceği 15.000 TL ihtiyaç kredisi 36 aylık vade seçeneği ile oluşturulacak kampanyaya katılım sağlamak isteyen vatandaşlardan şubeler üzerinden müracaat işlemlerini yapabilmelerini hemen akabinde onay verilmesi durumunda anında 15.000 TL tutarında ihtiyaç kredisi hesaplarında olacak.